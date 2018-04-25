Зобнин: «Я до сих пор не вернулся на свой прошлогодний уровень»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин признался, что до сих пор не может набрать оптимальную форму после травмы крестообразных связок, полученной в прошлом году.

«Конечно, в то время посещали такие мысли, что вообще не смогу играть. Я до сих пор еще не вернулся на тот уровень, на котором был в прошлом году. То ли работать еще больше надо, то ли причина в другом. Сейчас постоянно бывают мелкие повреждения, которые тоже не позволяют набрать нужные кондиции. Приходится работать над собой постоянно. Вот такая она, жизнь футболиста (улыбается)».