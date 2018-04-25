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Зобнин: «Я до сих пор не вернулся на свой прошлогодний уровень»

сегодня, 18:35

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин признался, что до сих пор не может набрать оптимальную форму после травмы крестообразных связок, полученной в прошлом году.

«Конечно, в то время посещали такие мысли, что вообще не смогу играть. Я до сих пор еще не вернулся на тот уровень, на котором был в прошлом году. То ли работать еще больше надо, то ли причина в другом. Сейчас постоянно бывают мелкие повреждения, которые тоже не позволяют набрать нужные кондиции. Приходится работать над собой постоянно. Вот такая она, жизнь футболиста (улыбается)».

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82
сегодня в 23:54
Ничего страшного, Роман, все впереди. Кстати, заметил, что в принципе видна полузащита сборной России на годы вперед - это Зобнин, Головин, Ташаев, Миранчуки. Жаль что в других линиях пока не видно ярких новичков
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 22:17
Рано начал играть... Удачи и здоровья!
Sergus
Sergus
сегодня в 20:35
Для пятого места хорошая форма.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 20:28
Наблюдал за тобой во время матча с нашей командой,заметил огромное желание играть,отбрось плохие мысли,наберешь форму обязательно,нам нужны перспективные игроки.Здоровья!
Serg3.12
Serg3.12
сегодня в 20:23
Всему своё время. Здоровья, Роман!
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 19:59
после крестов всегда сложно
cadmiy
cadmiy
сегодня в 19:33
Очень жаль, теперь уже и не зачем.
Шеф спартака
Шеф спартака
сегодня в 19:30
А теперь уже и не выйдешь с пятого то места.
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
сегодня в 18:55
ДА НОРМ, РОМЫЧ! ГЛАВНОЕ - ЧТО СПАРТАК ВЕРНУЛСЯ В СВОЮ ОБЫЧНУЮ ФОРМУ: ПОЗОРЫ В ЕВРОПЕ, ПОЗОР ОТ ТОСНО В КУБКЕ РОССИИ, 5 МЕСТО В ЧЕМПЕ!
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 18:46
В Спартаке пики карьеры проходят незаметно. Следом идет только спад. Спартак это клеймо на всю футбольную карьеру.Гыгыгы
makkie
makkie
сегодня в 18:42
Рома лучшим был в матче с Ахматом - по крайней мере боролся до последнего все 90 минут.

Еще бы одного такого мотора в центр поля. Глушаков не справляется, Фернандо больше созидатель, Пашалич летом в Челси уедет.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 18:41
Ох Ромка, мало ты бромонтанчика хлебал, да в баньке глушака не парился, потому и не можешь выйти на уровень пупсов!
shur
shur
сегодня в 18:40
...есть такое понятие в футболе-всплеск,а уровень накапливается с годами,кто то
решил сделать из парня героя,не получилось!!!
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