Горлукович: «Каррера Глушакова чемпионом сделал. Тот должен биться за итальянца!»

Бывший игрок «Спартака» Сергей Горлукович прокомментировал тот факт, что капитан «красно-белых» Денис Глушаков остался на скамейке в последнем матче чемпионата России с «Ахматом» (1:3).

«Глушаков должен работать, пахать, выполнять указания Карреры. Или Глушаков у нас играющий тренер что ли? Если тренер предъявляет ему претензии, он должен исправиться, все выполнять. Если идет в отказ, зачем такой игрок нужен? На выход! Что это за мода пошла? Это ему нравится, это не очень! В футболе такого быть не должно. Если Глушакову не нравится Каррера – всего доброго, до свидания! Ребята, давайте перед чемпионатом мира начнем хотя бы правду говорить! А не думать, рассуждать – кто прав, тренер или игрок. Каррера Глушакова чемпионом сделал. Тот должен биться за итальянца!

Кем Глушаков был до прихода Карреры? Где он был? Его пик пришелся как раз на период работы с Массимо. До этого он играл с такими перепадами. Перепадищами! Его порой вообще видно не было! Сыграет – пропадет, сыграет – пропадет! И он еще что-то мутит? Тогда на выход».