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Горлукович: «Каррера Глушакова чемпионом сделал. Тот должен биться за итальянца!»

сегодня, 18:44

Бывший игрок «Спартака» Сергей Горлукович прокомментировал тот факт, что капитан «красно-белых» Денис Глушаков остался на скамейке в последнем матче чемпионата России с «Ахматом» (1:3).

«Глушаков должен работать, пахать, выполнять указания Карреры. Или Глушаков у нас играющий тренер что ли? Если тренер предъявляет ему претензии, он должен исправиться, все выполнять. Если идет в отказ, зачем такой игрок нужен? На выход! Что это за мода пошла? Это ему нравится, это не очень! В футболе такого быть не должно. Если Глушакову не нравится Каррера – всего доброго, до свидания! Ребята, давайте перед чемпионатом мира начнем хотя бы правду говорить! А не думать, рассуждать – кто прав, тренер или игрок. Каррера Глушакова чемпионом сделал. Тот должен биться за итальянца!

Кем Глушаков был до прихода Карреры? Где он был? Его пик пришелся как раз на период работы с Массимо. До этого он играл с такими перепадами. Перепадищами! Его порой вообще видно не было! Сыграет – пропадет, сыграет – пропадет! И он еще что-то мутит? Тогда на выход».

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Все комментарии
Крейсер
Крейсер
сегодня в 23:57
Горлукович абсолютно прав.
Игрок не может диктовать свои условия тренеру. Если игрок начинает это делать - на выход.
Правда мы до сих пор толком не знаем, в чём вообще суть конфликта.
Если совсем коротко, то: "ОПГ Ромашка - досвидос. Каррера - верим.".
cpartak60
cpartak60 ответил Sergus
сегодня в 22:58
Sergus:
Казанский, ты что ли опять в другой шкуре?
с больной своей головы на здоровую не переноси!все уже раскусили тебя литейный!как говорится сними парик -мы знаем что ты литейный!
Sergus
Sergus ответил cpartak60
сегодня в 22:38
cpartak60:
ты за себя стыдись и за своего клоносоздателя!
Казанский, ты что ли опять в другой шкуре?
Юррыч
Юррыч
сегодня в 22:37
карера никого чемпионом не делал, попал под юбилей симоняна, его и подсунули, а потом выяснилось, что он полный физрук.
cpartak60
cpartak60 ответил Sergus
сегодня в 22:28
Sergus:
Стыдно то как за спартак опять.
ты за себя стыдись и за своего клоносоздателя!
Крейсер
Крейсер ответил морозз
сегодня в 22:25
морозз:
Когда футболист почувствовав свою значимость для клуба начинает диктовать свои условия...то такой футболист перестаёт существовать как боевая единица и превращается в медленно деградирующего уставшего от своего базара игрока!
+1
Гальтара
Гальтара ответил ziborock
сегодня в 22:00
ziborock:
"Мужики" из ЦСКА в апреле сыграли 7 игр и выиграли 3! Спартак в апреле сыграл 6 игр (с учетом 24 тура) и выиграл тоже 3! Вопрос: где ты лоханулся?)))
В роддоме
cpartak60
cpartak60 ответил Jeck Denielse
сегодня в 21:52
Jeck Denielse:
Глушакову не хватает гибкости и мудрости чтоб найти компромисс... Массимо авторитета и власти чтоб поставить игрока на место.... Так и будут полгода спорить... - Этоя продул Тосно... - Нет это я упустил титул....
тут больше вранья чем правды!
cpartak60
cpartak60 ответил ziborock
сегодня в 21:49
ziborock:
Вспомнилось)https://www.youtube.com/watch?v=ASVIsXQ5Z3c
точно точно!класс!всех клонов и недо туда тоже!
Гальтара
Гальтара
сегодня в 21:48
Нет в крови у наших платить добром за добро - только на шею садиться умеем
морозз
морозз
сегодня в 21:40
Когда футболист почувствовав свою значимость для клуба начинает диктовать свои условия...то такой футболист перестаёт существовать как боевая единица и превращается в медленно деградирующего уставшего от своего базара игрока!
Sergus
Sergus
сегодня в 21:38
Стыдно то как за спартак опять.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 21:10
Скоро и Глушака ссаными тряпками погонят. Гыгыгы
ziborock
ziborock ответил cpartak60
сегодня в 21:10
cpartak60:
тебе место за партой а не здесь!
Вспомнилось)
ziborock
ziborock ответил Великолепный
сегодня в 21:03
Великолепный:
Футболисты могли просто устать? Это у ЦСКА был самый сложный календарь в апреле - за 21 день - 7 матчей, через два дня на третий! И после того, как мужики из ЦСКА достойно его прошли, говорить что игроки спартака устали - это просто смешно!))
"Мужики" из ЦСКА в апреле сыграли 7 игр и выиграли 3! Спартак в апреле сыграл 6 игр (с учетом 24 тура) и выиграл тоже 3! Вопрос: где ты лоханулся?)))
Великолепный
Великолепный
сегодня в 20:36
Горлукович, Глушакова не "физручелло" чемпионом сделал, а федун ему купил чемпионство к юбилею симоняна.
Великолепный
Великолепный ответил Михаил Полунин
сегодня в 20:32
Михаил Полунин:
Футболисты могли просто устать и в большей степени психологически: против Спартака все в России играют не на жизнь, а на смерть. И трудно бывает каждый раз выходить не на футбол, а на бойню. И когда судья показывает, что Спартак можно бить, то это уже не футбол в прямом смысле! Все эти разговоры о Спартаке связаны с тем, что команда реально могла вновь стать чемпионом и выиграть кубок и вдруг такой облом... Ну не смогли подхватить знамя те, кто сидел в запасе (там хорошо: деньги платят, по стране катают и ничего вроде не требуют). Массимо Каррера (умница и человечище) столкнулся с реалиями и менталитетом Российского футбола и, видимо, был шокирован! Ну не понимает он, как можно получать деньги и ничего не делать! Но зато сколько эмоций, мнений, идей и т.п.. И все это из-за Спартака! Я болею за Спартак.
Футболисты могли просто устать?
Это у ЦСКА был самый сложный календарь в апреле - за 21 день - 7 матчей, через два дня на третий!
И после того, как мужики из ЦСКА достойно его прошли, говорить что игроки спартака устали - это просто смешно!))
Михаил Полунин
Михаил Полунин
сегодня в 20:18
Футболисты могли просто устать и в большей степени психологически: против Спартака все в России играют не на жизнь, а на смерть.
И трудно бывает каждый раз выходить не на футбол, а на бойню.
И когда судья показывает, что Спартак можно бить, то это уже не футбол в прямом смысле!

Все эти разговоры о Спартаке связаны с тем, что команда реально могла вновь стать чемпионом и выиграть кубок и вдруг такой облом... Ну не смогли подхватить знамя те, кто сидел в запасе (там хорошо: деньги платят, по стране катают и ничего вроде не требуют).

Массимо Каррера (умница и человечище) столкнулся с реалиями и менталитетом Российского футбола и, видимо, был шокирован! Ну не понимает он, как можно получать деньги и ничего не делать!

Но зато сколько эмоций, мнений, идей и т.п.. И все это из-за Спартака!

Я болею за Спартак.
cpartak60
cpartak60 ответил InKarpinWeTrust
сегодня в 20:12
InKarpinWeTrust:
ПРОМЕС ГЛУШАКОВА П.ТУХОМ СДЕЛАЛ! ТОТ ДОЛЖЕ ЗА НЕГО БИТЬСЯ!
тебе место за партой а не здесь!
Jimmy Jimmy
Jimmy Jimmy
сегодня в 19:44
Глушакова не карера чемпионом сделал, а федун ему купил чемпионство к юбилею симоняна.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:37
В Спартаке разброд и шатание! Бывшие кумиры становятся изгоями...
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
сегодня в 19:35
Без глушаков и дзюб скучно в чемпионате, не игрой, так скандалами веселят.
Юррыч
Юррыч
сегодня в 19:28
В свинарне опять неразбериха и раздор пятнадцатилетнего цикла.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:17
Глушакову не хватает гибкости и мудрости чтоб найти компромисс...
Массимо авторитета и власти чтоб поставить игрока на место....

Так и будут полгода спорить...
- Этоя продул Тосно...
- Нет это я упустил титул....
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 19:13
Горлукович как всегда молодец, правду матку режет!! А то все как на бога на Глушакова молятся. Глушаков всегда был интриганом, зависть и обиды у него на первом месте.
Вот увидите когда его попрут из Спартака, Вы много услышите нелицеприятного от Дениски!
Но Спартак заслуживает именно такого капитана!!!
bojarind
bojarind
сегодня в 19:11
Свиньи решили зачморить глушака за то, что он их ненавидел всю жизнь.
VIPded
VIPded ответил Павел Амурский
сегодня в 19:08
Павел Амурский:
Глушаков уедет скоро из спартака вслед за итальянцем.
Ну вряд ли Каррера в ФНЛ поедет... Так что с Глушаком не по пути...
mat73
mat73
сегодня в 19:02
Эх, Горлуковича-игрока, Деда, нынче не хватает Спартаку! Чтобы мозги некоторым вправлять и направлять в нужное русло.
Литейный 4
Литейный 4 ответил Павел Амурский
сегодня в 19:00
Павел Амурский:
Глушаков уедет скоро из спартака вслед за итальянцем.
Сеть банных комплексов развивать в Италии?
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 18:59
Словосочетание Глушаков - чемпион ни в какие ворота не лезет. Вот Глушаков - банщик самое то. Гыгыгы!
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