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Зоммер: «В „Базеле“ у Салаха были проблемы с реализацией»

сегодня, 22:50

Вратарь гладбахской «Боруссии» Янн Зоммер вспомнил о совместной игре с полузащитником Мохамедом Салахом в «Базеле», где египетский футболист забил лишь 9 мячей в 47 матчах, после чего перешел в «Челси».

«Когда Салах пришел в нашу команду, он был очень стеснительным и простым парнем, но чрезвычайно быстрым. В то время у него были проблемы с реализацией, о чем Мохамед знал. Сейчас же он достиг невероятного прогресса.

Две недели назад я писал Салаху, что очень рад за него. Этот парень любит футбол, и у него есть поддержка всей страны в преддверии чемпионата мира. То, как он играет в Англии, показывает, как много Мохамед работает над собой. Я правда очень рад за него».

Напомним, что накануне Салах установил рекорд Лиги чемпионов.

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