Рамос: «Мы ожидали, что выиграем со счётом 3:0, но такого всегда непросто добиться»

Капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал победу над «Баварией» (2:1) в первом полуфинальном поединке Лиги чемпионов:

«Мы знали, что нам необходимо. Такова Лига чемпионов. Это был отличный матч на замечательном стадионе. Помимо того, что „Реал“ забил два мяча, команда сыграла надёжно, в том числе и в обороне. Мы ожидали, что выиграем со счётом 3:0, но такого всегда бывает непросто добиться.

Теперь мы должны завершить начатое дома. Ещё ничего не решено. Мы должны сохранять спокойствие и со всей серьёзностью и уважением отнестись к „Баварии“».