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21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 1:2 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал2.143.3

Рамос: «Мы ожидали, что выиграем со счётом 3:0, но такого всегда непросто добиться»

сегодня, 01:18
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал победу над «Баварией» (2:1) в первом полуфинальном поединке Лиги чемпионов:

«Мы знали, что нам необходимо. Такова Лига чемпионов. Это был отличный матч на замечательном стадионе. Помимо того, что „Реал“ забил два мяча, команда сыграла надёжно, в том числе и в обороне. Мы ожидали, что выиграем со счётом 3:0, но такого всегда бывает непросто добиться.

Теперь мы должны завершить начатое дома. Ещё ничего не решено. Мы должны сохранять спокойствие и со всей серьёзностью и уважением отнестись к „Баварии“».

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Все комментарии
NOVA
NOVA
сегодня в 02:32
вот-вот!! особенно после игры с юве!! так что удачи в ответке!! баварка будет просто метать я думаю!!
Liver1892
Liver1892
сегодня в 01:50
спасибо Мадриду, поднял бабла!
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:44
Красавцы снова натянули Баварку как те не старались! Не кто не может остановить Реал! Ливер дрожи!
злой болельщик
злой болельщик
сегодня в 01:43
Скромняшка....
Dmitriy Q
Dmitriy Q
сегодня в 01:30
Реал единственная команда которая показывает футбол на высоком уровне,даже при счете 3-0 с ювентус они сохраняли спокойствие,тоже самое было сегодня при счете 1-0
Сантус
Сантус
сегодня в 01:27
О!Серёжа стал серьёзней в выражениях?Добить ювэ аукается?Да,за "базаром" нужно следить...)Три ноль присвистел,но фотка с "Поехали"от португалоговорящих Реала пошла в тему...)
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