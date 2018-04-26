Зидан: «Выход Асенсио – это не тактический ход, я просто заменил травмированного Иско»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Баварией» (2:1) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов объяснил выход на поле Марко Асенсио после перерыва. 22-летний полузащитник заменил Иско и забил победный гол на 57-й минуте встречи.

«У Иско была проблема с плечом. С самого начала встречи он чувствовал дискомфорт, поэтому мы заменили его в перерыве. Надеемся, что там нет ничего серьёзного.

Иско получил травму. Так что у нас не было другого выбора, кроме как заменить его. Асенсио забил, но нельзя сказать, что это тактический ход, потому что я просто заменил травмированного игрока», — пояснил Зидан.