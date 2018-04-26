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Рамос отметил игру Васкеса и Асенсио

сегодня, 02:25
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Капитан «Реала» Серхио Рамос после победы над «Баварией» (2:1) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов прокомментировал выступление двух игроков мадридской команды Лукаса Васкеса и Марко Асенсио:

«После того, как Дани Карвахаль получил травму, закрывать его фланг пришлось Лукасу, и он отдал все силы в борьбе с Рибери, который является одним из лучших игроков мира на своей позиции. Лукас отлично справился со своей задачей.

Необходимо сделать акцент на надёжности игры нашей команды. Мы знаем, как нужно сдерживать соперника, и продолжим улучшать нашу игру в этом аспекте.

Что касается Асенсио, это ключевой игрок для нашей команды. Но все, кто выходит на поле в составе „Реала“, показывают хороший футбол».

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Все комментарии
рус фан
рус фан
сегодня в 03:19
Согласен с Рамосом, Васкес и Асенсио заслуживают похвалы, как собственно и сам капитан сыгравший весьма надежно. Болел Реала с заслуженной победой.
NOVA
NOVA
сегодня в 02:30
вот я тоже думаю: а нафиг Реалу кого то покупать на эти позиции, если у нас уже там есть такие игроки как Марко и Лукас!!! чисто тока если для укрепления кого то более опытного!!
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