Рамос отметил игру Васкеса и Асенсио

Капитан «Реала» Серхио Рамос после победы над «Баварией» (2:1) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов прокомментировал выступление двух игроков мадридской команды Лукаса Васкеса и Марко Асенсио:

«После того, как Дани Карвахаль получил травму, закрывать его фланг пришлось Лукасу, и он отдал все силы в борьбе с Рибери, который является одним из лучших игроков мира на своей позиции. Лукас отлично справился со своей задачей.

Необходимо сделать акцент на надёжности игры нашей команды. Мы знаем, как нужно сдерживать соперника, и продолжим улучшать нашу игру в этом аспекте.

Что касается Асенсио, это ключевой игрок для нашей команды. Но все, кто выходит на поле в составе „Реала“, показывают хороший футбол».