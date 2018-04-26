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Навас: «Мои одноклубники проделали отличную работу»

сегодня, 03:18
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Голкипер «Реала» Кейлор Навас прокомментировал победу над «Баварией» (2:1) в первом полуфинальном поединке Лиги чемпионов:

«У меня отличное настроение, ведь во время таких матчей ты должен оставаться сильным, независимо от того, что происходит на поле. Мои одноклубники проделали отличную работу.

У „Баварии“ великолепная команда с классными футболистами. Такие матчи иногда и выигрываются таким образом – благодаря терпению и выдержке. Соперник не сдавался ни на минуту и бился до конца, но и мы могли победить, что и случилось. Мы должны сохранять спокойствие и продолжать верить в себя.

Мы будем играть дома, и должны добиться успеха все вместе. Болельщики и команда... Все с первых минут должны работать на победу».

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рус фан
рус фан
сегодня в 03:21
Навас блин пр....ок пустил первый гол просто глупо, хорошо что потом не косячил и пару раз выручил.
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