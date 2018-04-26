Навас: «Мои одноклубники проделали отличную работу»

Голкипер «Реала» Кейлор Навас прокомментировал победу над «Баварией» (2:1) в первом полуфинальном поединке Лиги чемпионов:

«У меня отличное настроение, ведь во время таких матчей ты должен оставаться сильным, независимо от того, что происходит на поле. Мои одноклубники проделали отличную работу.

У „Баварии“ великолепная команда с классными футболистами. Такие матчи иногда и выигрываются таким образом – благодаря терпению и выдержке. Соперник не сдавался ни на минуту и бился до конца, но и мы могли победить, что и случилось. Мы должны сохранять спокойствие и продолжать верить в себя.

Мы будем играть дома, и должны добиться успеха все вместе. Болельщики и команда... Все с первых минут должны работать на победу».