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Эмре Джан примет решение о своем будущем в ближайшие несколько дней

сегодня, 09:10

По данным из СМИ, полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан намерен принять решение о своем будущем в ближайшие несколько дней. 

Действующий контракт хавбека с мерсисайдцами рассчитан до конца нынешнего сезона. «Ювентус» по-прежнему находится в поул-позиции, однако в борьбу за футболиста также включилась и «Бавария». «Cтарая синьора» намерена предложить Джану более выгодные условия - долгосрочное предложение, которое будет рассчитано на 4 года. 

Ранее отмечалось, что «Ливерпуль» продолжает попытки продлить контракт с Джаном.

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Все комментарии
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Don trambon
сегодня в 12:36
Don trambon:
смысл из Ливерпуля переходить в эти командатёнки внутреннего формата?
Ты такой смешной, ахахаха
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Don trambon
сегодня в 12:24
Don trambon:
смысл из Ливерпуля переходить в эти командатёнки внутреннего формата?
Дон ***дон
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 11:53
Если Бавария возьмет тогда Тьягу или Видаль точно уйдут
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:20
"Баварии" он зачем???
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
сегодня в 10:13
Это все потому , что бесплатно такой вроде как ажиотаж! Если бы выставили на него цену - то желающих заполучить его было бы значительно меньше!!
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответил Василий 50
сегодня в 10:10
Очередная мыльная опера!! Хочешь идти на повышение, конечно переходи ! Не хочешь оставайся в Ливерпуле!! Посмотрим что ты там наиграешь! Вон Погба уже ушёл в якобы более сильный клуб!! Ну и где он теперь! Моратта вернулся в Реал и где он теперь!! Иди в Юве и не морочь голову!!
Don trambon
Don trambon
сегодня в 09:38
смысл из Ливерпуля переходить в эти командатёнки внутреннего формата?
Василий 50
Василий 50
сегодня в 09:12
Потребность в нем слишком завышена.
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