Эмре Джан примет решение о своем будущем в ближайшие несколько дней

По данным из СМИ, полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан намерен принять решение о своем будущем в ближайшие несколько дней.



Действующий контракт хавбека с мерсисайдцами рассчитан до конца нынешнего сезона. «Ювентус» по-прежнему находится в поул-позиции, однако в борьбу за футболиста также включилась и «Бавария». «Cтарая синьора» намерена предложить Джану более выгодные условия - долгосрочное предложение, которое будет рассчитано на 4 года.



Ранее отмечалось, что «Ливерпуль» продолжает попытки продлить контракт с Джаном.