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Воронин: «Салах – лучший игрок мира»

сегодня, 10:48

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Андрей Воронин заявил, что считает вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха лучшим атакующим игроком в мире в данный момент.

«Сегодняшний футбол Салаха – это топ-уровень. На сегодняшний день он – лучший игрок мира. Видно, что Салах на ходу. У него сейчас сумасшедшая уверенность в своих силах. Он забивает в чемпионате и Лиге чемпионов, отдает голевые передачи... Видно, что Мохамед полностью раскрепощен и делает то, что умеет».

Салах, пронзающий оборону

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Все комментарии
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
сегодня в 12:26
Майкл59ru
Сегодня 12:10
Просто Воронин сам никогда нормальным игроком в футбол не был вот и записывает в лучших кого попало. Салах обычный середнячок,которому просто попёрло в этом сезоне. Такой же был некогда Варди,тоже его ставили в один ряд с великими Месси и Роналдой. И где теперь Варди,нету...а Месси с Роналдой как стояли на пьедестале так и будут стоять)
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Твой меся король Леганесов и Эспаньолов, а Салах много голов отгрузил топам
Left Boy
Left Boy
сегодня в 12:14
смешно это слышать от экс-игрока ливерпуля
MALOVAR
MALOVAR ответил Майкл59ru
сегодня в 11:54
Месси не великий,он статист
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:39
Сейчас - да.
aa2703
aa2703
сегодня в 11:37
Салах: "Воронин - это вообще кто"
dimagas1
dimagas1 ответил Liver1892
сегодня в 11:35
Liver1892:
в финале ЛЧ ждем противостояние Салах -Роналду
Бавария еще в игре.
Artuom
Artuom
сегодня в 11:27
Если брать отдельно именно этот сезон, тогда да, Салах лучший.
drug01
drug01
сегодня в 11:25
Рано говорить!
Майкл59ru
Майкл59ru ответил Злой_Гений_Мауринья
сегодня в 11:23
Злой_Гений_Мауринья:
как надоело читать твои малолетние коменты
Ты Воронин ?)
Злой_Гений_Мауринья
Злой_Гений_Мауринья ответил Майкл59ru
сегодня в 11:21
Майкл59ru:
Просто Воронин сам никогда нормальным игроком в футбол не был вот и записывает в лучших кого попало. Салах обычный середнячок,которому просто попёрло в этом сезоне. Такой же был некогда Варди,тоже его ставили в один ряд с великими Месси и Роналдой. И где теперь Варди,нету...а Месси с Роналдой как стояли на пьедестале так и будут стоять)
как надоело читать твои малолетние коменты
Мерсисайдцы
Мерсисайдцы
сегодня в 11:10
Что есть, то есть.
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 11:10
Просто Воронин сам никогда нормальным игроком в футбол не был вот и записывает в лучших кого попало. Салах обычный середнячок,которому просто попёрло в этом сезоне. Такой же был некогда Варди,тоже его ставили в один ряд с великими Месси и Роналдой. И где теперь Варди,нету...а Месси с Роналдой как стояли на пьедестале так и будут стоять)
самуил кац 1
самуил кац 1 ответил ndedov
сегодня в 11:08
ndedov:
Опять поклоняются, что же из него уже бога делаете? Рано еще, он только первый сезон играет так. Что далее будет не понятно. Пусть поиграет, выиграет что то. До великих ему еще пахать и пахать.
Извини, но Ворона сделал оговорку - " на сегодняшний день" ! И тут он прав.
No problem
No problem
сегодня в 11:07
Силен чертяга.
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 11:06
Нельзя не согласиться.
ndedov
ndedov
сегодня в 10:57
Опять поклоняются, что же из него уже бога делаете? Рано еще, он только первый сезон играет так. Что далее будет не понятно. Пусть поиграет, выиграет что то. До великих ему еще пахать и пахать.
Liver1892
Liver1892
сегодня в 10:52
в финале ЛЧ ждем противостояние Салах -Роналду
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