Воронин: «Салах – лучший игрок мира»

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Андрей Воронин заявил, что считает вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха лучшим атакующим игроком в мире в данный момент.



«Сегодняшний футбол Салаха – это топ-уровень. На сегодняшний день он – лучший игрок мира. Видно, что Салах на ходу. У него сейчас сумасшедшая уверенность в своих силах. Он забивает в чемпионате и Лиге чемпионов, отдает голевые передачи... Видно, что Мохамед полностью раскрепощен и делает то, что умеет».



Салах, пронзающий оборону