Воронин: «Салах – лучший игрок мира»

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Андрей Воронин заявил, что считает вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха лучшим атакующим игроком в мире в данный момент.
«Сегодняшний футбол Салаха – это топ-уровень. На сегодняшний день он – лучший игрок мира. Видно, что Салах на ходу. У него сейчас сумасшедшая уверенность в своих силах. Он забивает в чемпионате и Лиге чемпионов, отдает голевые передачи... Видно, что Мохамед полностью раскрепощен и делает то, что умеет».
Салах, пронзающий оборону
Сегодня 12:10
Просто Воронин сам никогда нормальным игроком в футбол не был вот и записывает в лучших кого попало. Салах обычный середнячок,которому просто попёрло в этом сезоне. Такой же был некогда Варди,тоже его ставили в один ряд с великими Месси и Роналдой. И где теперь Варди,нету...а Месси с Роналдой как стояли на пьедестале так и будут стоять)
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Твой меся король Леганесов и Эспаньолов, а Салах много голов отгрузил топам
Сегодня 12:10
Просто Воронин сам никогда нормальным игроком в футбол не был вот и записывает в лучших кого попало. Салах обычный середнячок,которому просто попёрло в этом сезоне. Такой же был некогда Варди,тоже его ставили в один ряд с великими Месси и Роналдой. И где теперь Варди,нету...а Месси с Роналдой как стояли на пьедестале так и будут стоять)
_____________________________________________________
Твой меся король Леганесов и Эспаньолов, а Салах много голов отгрузил топам