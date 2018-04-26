РФС прорабатывает схему распространения бесплатных билетов на финал Кубка России

Глава коммерческого департамента РФС Владимир Карпович рассказал о том, как будут распространяться бесплатные билеты на стадион «Волгоград-Арена» на финальный матч Кубка России между «Тосно» и курским «Авангардом».
«В Волгоградской области будем распространять билеты через точки продаж нашего оператора и через кассы стадиона. Команды, вышедшие в финал, подадут необходимое количество заявок на билеты и получат их заранее.
Приезжие? Мы как раз прорабатываем окончательную схему. Возможно, сделаем какой-то код доступа, чтобы болельщики могли в электронном виде получать и распечатывать билеты, независимо от места проживания».
5000 БИЛЕТОВ - ШКОЛЬНИКАМ ОТЛИЧНИКАМ И ХОРОШИСТАМ
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10000 БИЛЕТОВ - СВОБОДНАЯ ЛОТЕРЕЯ
5000 БИЛЕТОВ - ЧЕРНОКОЖИМ
5000 БИЛЕТОВ - ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СЕКС.МЕНЬШИНСТВ
5000 БИЛЕТОВ - ШКОЛЬНИКАМ ОТЛИЧНИКАМ И ХОРОШИСТАМ
10000 БИЛЕТОВ - ЧЛЕНАМ ПАРТИИ ЕДИНАЯ РОССИЯ
10000 БИЛЕТОВ - СВОБОДНАЯ ЛОТЕРЕЯ
5000 БИЛЕТОВ - ЧЕРНОКОЖИМ
5000 БИЛЕТОВ - ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СЕКС.МЕНЬШИНСТВ