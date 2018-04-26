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РФС прорабатывает схему распространения бесплатных билетов на финал Кубка России

сегодня, 12:30
АвангардЛоготип футбольный клуб Авангард (Курск)-:-Логотип футбольный клуб ТосноТосно09.05.2018 Не начался

Глава коммерческого департамента РФС Владимир Карпович рассказал о том, как будут распространяться бесплатные билеты на стадион «Волгоград-Арена» на финальный матч Кубка России между «Тосно» и курским «Авангардом».

«В Волгоградской области будем распространять билеты через точки продаж нашего оператора и через кассы стадиона. Команды, вышедшие в финал, подадут необходимое количество заявок на билеты и получат их заранее.

Приезжие? Мы как раз прорабатываем окончательную схему. Возможно, сделаем какой-то код доступа, чтобы болельщики могли в электронном виде получать и распечатывать билеты, независимо от места проживания».

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Все комментарии
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ответил Семьнуль команда
сегодня в 12:57
Семьнуль команда:
Остальные спартачам и пупсикам.
Я ЖЕ УКАЗАЛ ИХ - ПОСЛЕДНИЕ 2 КАТЕГОРИИ )))
Семьнуль команда
Семьнуль команда ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:56
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
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Остальные спартачам и пупсикам.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:45
5000 БИЛЕТОВ - ТЕМ КТО СДАСТ НОРМАТИВ ГТО
5000 БИЛЕТОВ - ШКОЛЬНИКАМ ОТЛИЧНИКАМ И ХОРОШИСТАМ
10000 БИЛЕТОВ - ЧЛЕНАМ ПАРТИИ ЕДИНАЯ РОССИЯ
10000 БИЛЕТОВ - СВОБОДНАЯ ЛОТЕРЕЯ
5000 БИЛЕТОВ - ЧЕРНОКОЖИМ
5000 БИЛЕТОВ - ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СЕКС.МЕНЬШИНСТВ
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