РФС прорабатывает схему распространения бесплатных билетов на финал Кубка России

Глава коммерческого департамента РФС Владимир Карпович рассказал о том, как будут распространяться бесплатные билеты на стадион «Волгоград-Арена» на финальный матч Кубка России между «Тосно» и курским «Авангардом».



«В Волгоградской области будем распространять билеты через точки продаж нашего оператора и через кассы стадиона. Команды, вышедшие в финал, подадут необходимое количество заявок на билеты и получат их заранее.



Приезжие? Мы как раз прорабатываем окончательную схему. Возможно, сделаем какой-то код доступа, чтобы болельщики могли в электронном виде получать и распечатывать билеты, независимо от места проживания».