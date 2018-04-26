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«Фенербахче» за беспорядки на трибунах наказан тремя матчами без зрителей

сегодня, 12:55

Сообщается, что «Фенербахче» получил наказание за беспорядки фанатов во время полуфинального матча Кубка Турции с «Бешикташем».

Было принято решение наказать «Фенербахче» тремя матчами без зрителей, а также оштрафовать клуб на сумму 210 тыс. евро. «Бешикташ» в свою очередь будет вынужден заплатить штраф в размере 10 тыс.

Встреча будет доиграна 3 мая. Матч начнется с 57-й минуты, на которой он была изначально прерван, при счете 0:0 и пройдёт без зрителей.

Напомним, что во время матча «Фенербахче» – «Бешикташ» в голову главного тренера гостей прилетел брошенный с трибуны предмет, в результате чего наставника пришлось госпитализировать.

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Kerri
Kerri
сегодня в 15:07
Все по делу!
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 14:48
это не навсегда
ДСА
ДСА
сегодня в 14:28
А в Греции вообще за пистолеты хватаются...
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
сегодня в 13:01
Вот это наказание, а то у нас всё штрафы какие-то.
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