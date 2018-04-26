«Фенербахче» за беспорядки на трибунах наказан тремя матчами без зрителей

Сообщается, что «Фенербахче» получил наказание за беспорядки фанатов во время полуфинального матча Кубка Турции с «Бешикташем».



Было принято решение наказать «Фенербахче» тремя матчами без зрителей, а также оштрафовать клуб на сумму 210 тыс. евро. «Бешикташ» в свою очередь будет вынужден заплатить штраф в размере 10 тыс.



Встреча будет доиграна 3 мая. Матч начнется с 57-й минуты, на которой он была изначально прерван, при счете 0:0 и пройдёт без зрителей.



Напомним, что во время матча «Фенербахче» – «Бешикташ» в голову главного тренера гостей прилетел брошенный с трибуны предмет, в результате чего наставника пришлось госпитализировать.