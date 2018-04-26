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Турция подала заявку на проведение чемпионата Европы 2024 года

сегодня, 13:05

Турецкая футбольная федерация представила УЕФА заявку на проведение чемпионата Европы 2024.

«Мы рады представить генеральному секретарю УЕФА заявку Турции на проведение чемпионата Европы 2024. Я также рад сообщить, что федерация подготовила лучшую заявку за всю историю при беспрецедентной государственной поддержке. Все гарантии предоставляются без каких-либо оговорок, включая некоторые дополнительные и инновационные гарантии, которые обеспечат финансовый успех турнира, что принесет пользу всем входящим в УЕФА ассоциациям», - отметил президент Турецкой футбольной федерации.

Другим претендентом на проведение чемпионата Европы 2024 года является Германия

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:27
Туркам точно не дадут, пустая трата времени.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 14:05
Хорошая задумка
Kerri
Kerri
сегодня в 14:01
Немцы выиграют.
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 13:43
Турции чтобы заполучить Евро придется ну очень большие откаты сделать, по хлеще чем у Катара
drug01
drug01
сегодня в 13:36
Жарко будет на стадионах!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:35
ДАВАЙТЕ СОВМЕСТНО С СИРИЕЙ !

ГЫ-ГЫ
owl_fake
owl_fake
сегодня в 13:18
Учитывая нынешнюю ситуацию, можно подавать совместную заявку с ИГИЛ.
Sergus
Sergus ответил dalex83
сегодня в 13:14
dalex83:
Готовится масштабный терракт . Не давайте туркам
Теракт сейчас может быть везде.
dalex83
dalex83
сегодня в 13:13
Готовится масштабный терракт . Не давайте туркам
Pozitivs
Pozitivs
сегодня в 13:09
Хороший кандидат, много наших болельщиков будет, если наши туда попадут.
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