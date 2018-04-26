Турция подала заявку на проведение чемпионата Европы 2024 года

Турецкая футбольная федерация представила УЕФА заявку на проведение чемпионата Европы 2024.



«Мы рады представить генеральному секретарю УЕФА заявку Турции на проведение чемпионата Европы 2024. Я также рад сообщить, что федерация подготовила лучшую заявку за всю историю при беспрецедентной государственной поддержке. Все гарантии предоставляются без каких-либо оговорок, включая некоторые дополнительные и инновационные гарантии, которые обеспечат финансовый успех турнира, что принесет пользу всем входящим в УЕФА ассоциациям», - отметил президент Турецкой футбольной федерации.



Другим претендентом на проведение чемпионата Европы 2024 года является Германия.