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Билялетдинов: «„Бавария“ мне в матче с „Реалом“ понравилась больше»

сегодня, 15:41
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Бывший главный тренер «Рубина» и «СКА-Хабаровска» Ринат Билялетдинов прокомментировал итоговый результат полуфинального матча Лиги чемпионов «Бавария» - «Реал».

«В этом матче сыграли свою роль травмы. Лучшим игроком встречи считаю Рибери – француз мог сделать счет 2:0 и тогда все сложилось бы по-другому. Но он не забил – споткнулся, выйдя один на один. Мог бы обработать мяч мягче, тогда использовал бы свой шанс. Так что немцы упустили победу: если повели бы в два мяча, то стали бы играть немного по-другому. В этом случае у „Реала“ появились бы гигантские проблемы, особенно, с учетом неважного состояния Роналду. „Бавария“ мне в этом матче понравилась больше, команда оказалась к нему лучше готова».

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Все комментарии
Dmitriy Q
Dmitriy Q
сегодня в 16:20
Если бы дабы, у Реала помимо забитых был момент у Модрича та же самая ситуация как у Рибери,получается 3-1
Роналдо в хорошей форме он продемонстрировал хорошим ударом где якобы принял рукой
ВааС
ВааС
сегодня в 16:19
Че за идиот? Какого неважного состояния Роналду? Реал играл так,что мяч не доходил до Рона..А сколько он отработал в защите..А как он на 93 минуте прессинговал..Роналду не выдал шикарный матч,но и не провалился..А лучший Васкес в этом матче..Он и на двух позициях сыграл и пас голевой отдал..При всем уважении к Рибери,как бы он не возил Дани,все его потуги были никчемны,ибо терял мяч или спотыкался..
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 16:14
Мне тоже....
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил FERIS
сегодня в 16:05
Отменен потому что рукой мяч себе прокинул.
Какие могут быть вопросы к судье?
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:57
Билялетдинов: «„Баварие“ в матче с Реалом не хватало Динияра, он бы задал перцу этим мадридским выскочкам!"
Zimmer
Zimmer
сегодня в 15:51
Реализация подвела, а так смотрелись действительно лучше.
FERIS
FERIS
сегодня в 15:51
Если бы у бабушки был ....й, она была бы дедушкой.
Да,Бавария упустила свои моменты,но и Реал играл по счёту,не включая полные обороты.
Пару раз подловив немцев на конттр атаках,ещё и Рона гол был отменён.этого хватило для положительного результата.
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 15:49
Смогут еще отыграться .
Удачи Баварии .
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