Билялетдинов: «„Бавария“ мне в матче с „Реалом“ понравилась больше»

Бывший главный тренер «Рубина» и «СКА-Хабаровска» Ринат Билялетдинов прокомментировал итоговый результат полуфинального матча Лиги чемпионов «Бавария» - «Реал».

«В этом матче сыграли свою роль травмы. Лучшим игроком встречи считаю Рибери – француз мог сделать счет 2:0 и тогда все сложилось бы по-другому. Но он не забил – споткнулся, выйдя один на один. Мог бы обработать мяч мягче, тогда использовал бы свой шанс. Так что немцы упустили победу: если повели бы в два мяча, то стали бы играть немного по-другому. В этом случае у „Реала“ появились бы гигантские проблемы, особенно, с учетом неважного состояния Роналду. „Бавария“ мне в этом матче понравилась больше, команда оказалась к нему лучше готова».