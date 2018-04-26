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Казань посетят около 1 тыс. болельщиков из Южной Кореи во время ЧМ-2018

сегодня, 16:37

Посол Республики Корея в Российской Федерации У Юн Гын сообщил, что около 1 тыс. южнокорейских болельщиков посетят Казань во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Матч ЧМ между Южной Кореей и Германией пройдет в Казани 27 июня.

«Если говорить о конкретном количестве болельщиков в России, мы пока не будем прогнозировать, но ожидаем, что примерно около 1 тыс. болельщиков приедет в Казань [во время ЧМ]», - сказал он.

Ранее также сообщалось, что 20 тысяч французских болельщиков планируют посетить Казань во время ЧМ-2018.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 18:53
Желаю Казани хорошо встретить болельщиков чемпионата Мира
Jum13
Jum13
сегодня в 17:25
Казанский корейцам пообещал им провести закрытые экскурсии на пунктах передержки собак, а французам - сбор трюфелей на Казань-Арены
Jimmy Jimmy
Jimmy Jimmy ответил Коллекционер пупсиков
сегодня в 17:08
Коллекционер пупсиков:
И каждого встретит Казанский со своими клонами.
Казанского не видно, учит корейский язык
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
сегодня в 16:57
И каждого встретит Казанский со своими клонами.
ДСА
ДСА
сегодня в 16:42
Зато немчуры понаедет....
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