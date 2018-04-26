Казань посетят около 1 тыс. болельщиков из Южной Кореи во время ЧМ-2018

Посол Республики Корея в Российской Федерации У Юн Гын сообщил, что около 1 тыс. южнокорейских болельщиков посетят Казань во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Матч ЧМ между Южной Кореей и Германией пройдет в Казани 27 июня.



«Если говорить о конкретном количестве болельщиков в России, мы пока не будем прогнозировать, но ожидаем, что примерно около 1 тыс. болельщиков приедет в Казань [во время ЧМ]», - сказал он.



Ранее также сообщалось, что 20 тысяч французских болельщиков планируют посетить Казань во время ЧМ-2018.