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Геркус: «Конечно, ажиотаж давит на команду, вы это видели в прошлом матче»

сегодня, 16:43
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив30.04.2018 в 19:00 Не начался

Президент «Локомотива» Илья Геркус уверен, что команда может уже в ближайшем матче с «Краснодаром» сделать последний шаг к победе в чемпионате России.

«Конечно, ажиотаж давит на команду, вы это видели в прошлом матче. Это все сказывается, футболисты - живые люди, не железные. Результаты в прошедших играх отчасти влияют на настроение игроков, но, думаю, они достаточно профессиональные, чтобы собраться и абстрагироваться от того, что произошло. На самом деле для нас сейчас очень позитивно складывается чемпионат, нам нужно сделать последний шаг к титулу, что, уверен, произойдет в ближайшей игре», - сказал Геркус.

«Локомотив» после 27 туров РФПЛ лидирует в турнирной таблице, набрав 57 очков. 

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Все комментарии
Kerri
Kerri
сегодня в 18:13
Локомотиву нужно очень постараться чтобы упустить первое место.
Байкал-38
Байкал-38 ответил Паровозов
сегодня в 17:53
Паровозов:
Согласен, еще меня удивляют разговоры экспертов и комментаторов про так называемый спамовский дух, стеночки забегания - это все уже в прошлом , осталось позади в 90-х, нынешний спам играет в бей беги как большенство наших Российский клубов.
Сейчас только запах остался, причём неприятный! Без респиратора стайку не уберёшь!
Паровозов
Паровозов ответил Байкал-38
сегодня в 17:46
Байкал-38:
Вообще молодой! Я вот только не понимаю, зачем спартачи Геркуса с шарфиком Зенита постоянно выкладывают? Спартак своего по сути никогда ничего не имел!!! Вспомнить того же динамовца Бескова или вот Федун тоже за Динамо Киев всю жизнь топил, а Спартак он взял только из-за льгот! Школа Спартака воспитывает посредственных игроков, которые выступают за ФНЛ или внизу в РФПЛ! За всю историю только единицы спартаковских воспитанников чего то добились существенного! Если уж всех фото и видео выкладывать Спартак опять заткнётся! Капитан и то ненавидит Спартак!!! https://www.youtube.com/watch?v=SC571bMYkSI
Согласен, еще меня удивляют разговоры экспертов и комментаторов про так называемый спамовский дух, стеночки забегания - это все уже в прошлом , осталось позади в 90-х, нынешний спам играет в бей беги как большенство наших Российский клубов.
Байкал-38
Байкал-38 ответил Паровозов
сегодня в 17:35
Паровозов:
Сразу не узнать, молод и горяч .
Вообще молодой!
Я вот только не понимаю, зачем спартачи Геркуса с шарфиком Зенита постоянно выкладывают?
Спартак своего по сути никогда ничего не имел!!! Вспомнить того же динамовца Бескова или вот Федун тоже за Динамо Киев всю жизнь топил, а Спартак он взял только из-за льгот!
Школа Спартака воспитывает посредственных игроков, которые выступают за ФНЛ или внизу в РФПЛ!
За всю историю только единицы спартаковских воспитанников чего то добились существенного!
Если уж всех фото и видео выкладывать Спартак опять заткнётся! Капитан и то ненавидит Спартак!!!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 17:34
Желаю "Краснодару" победить!!!
Паровозов
Паровозов ответил Байкал-38
сегодня в 17:27
Байкал-38:
Так даже лучше!!! Ах, Федун!!!
Сразу не узнать, молод и горяч .
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:23
Так даже лучше!!! Ах, Федун!!!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:21
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 17:14
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 17:04
Одной победы в трех матчах будет достаточно .
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