Геркус: «Конечно, ажиотаж давит на команду, вы это видели в прошлом матче»

Президент «Локомотива» Илья Геркус уверен, что команда может уже в ближайшем матче с «Краснодаром» сделать последний шаг к победе в чемпионате России.



«Конечно, ажиотаж давит на команду, вы это видели в прошлом матче. Это все сказывается, футболисты - живые люди, не железные. Результаты в прошедших играх отчасти влияют на настроение игроков, но, думаю, они достаточно профессиональные, чтобы собраться и абстрагироваться от того, что произошло. На самом деле для нас сейчас очень позитивно складывается чемпионат, нам нужно сделать последний шаг к титулу, что, уверен, произойдет в ближайшей игре», - сказал Геркус.



«Локомотив» после 27 туров РФПЛ лидирует в турнирной таблице, набрав 57 очков.