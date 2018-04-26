Геркус: «Конечно, ажиотаж давит на команду, вы это видели в прошлом матче»

Президент «Локомотива» Илья Геркус уверен, что команда может уже в ближайшем матче с «Краснодаром» сделать последний шаг к победе в чемпионате России.
«Конечно, ажиотаж давит на команду, вы это видели в прошлом матче. Это все сказывается, футболисты - живые люди, не железные. Результаты в прошедших играх отчасти влияют на настроение игроков, но, думаю, они достаточно профессиональные, чтобы собраться и абстрагироваться от того, что произошло. На самом деле для нас сейчас очень позитивно складывается чемпионат, нам нужно сделать последний шаг к титулу, что, уверен, произойдет в ближайшей игре», - сказал Геркус.
«Локомотив» после 27 туров РФПЛ лидирует в турнирной таблице, набрав 57 очков.
Я вот только не понимаю, зачем спартачи Геркуса с шарфиком Зенита постоянно выкладывают?
Спартак своего по сути никогда ничего не имел!!! Вспомнить того же динамовца Бескова или вот Федун тоже за Динамо Киев всю жизнь топил, а Спартак он взял только из-за льгот!
Школа Спартака воспитывает посредственных игроков, которые выступают за ФНЛ или внизу в РФПЛ!
За всю историю только единицы спартаковских воспитанников чего то добились существенного!
Если уж всех фото и видео выкладывать Спартак опять заткнётся! Капитан и то ненавидит Спартак!!!
https://youtu.be/SC571bMYkSI
Я вот только не понимаю, зачем спартачи Геркуса с шарфиком Зенита постоянно выкладывают?
Спартак своего по сути никогда ничего не имел!!! Вспомнить того же динамовца Бескова или вот Федун тоже за Динамо Киев всю жизнь топил, а Спартак он взял только из-за льгот!
Школа Спартака воспитывает посредственных игроков, которые выступают за ФНЛ или внизу в РФПЛ!
За всю историю только единицы спартаковских воспитанников чего то добились существенного!
Если уж всех фото и видео выкладывать Спартак опять заткнётся! Капитан и то ненавидит Спартак!!!