Джака: «Мы все были удивлены заявлением Венгера»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака признался, что команда была удивлена заявлением Арсена Венгера, в котором говорилось, что он намерен покинуть клуб по окончании сезона.



«Мы все были удивлены заявлением Венгера. Теперь у нас есть возможность сделать ему подарок в виде титула Лиги Европы.



Предстоящий матч с „Атлетико“? Я считаю, что шансы равные. У нас отличная команда, которая обладает рядом положительных качеств. Также нам поможет родной стадион».