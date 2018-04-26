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Джака: «Мы все были удивлены заявлением Венгера»

сегодня, 16:57
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)Атлетико22:05 Не начался

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака признался, что команда была удивлена заявлением Арсена Венгера, в котором говорилось, что он намерен покинуть клуб по окончании сезона.

«Мы все были удивлены заявлением Венгера. Теперь у нас есть возможность сделать ему подарок в виде титула Лиги Европы.

Предстоящий матч с „Атлетико“? Я считаю, что шансы равные. У нас отличная команда, которая обладает рядом положительных качеств. Также нам поможет родной стадион».

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dzvinka
dzvinka
сегодня в 17:26
не стоит бежать впереди телеги... или албанцам эта истина не знакома?))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 17:06
"Теперь у нас есть возможность сделать ему подарок в виде титула Лиги Европы."

А раньше возможности не было, значит, что-то выиграть, меринос албанский??? Езжай в "Базель".
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