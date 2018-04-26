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Краснодарский край уделит особое внимание безопасности в матче Португалия - Испания

сегодня, 17:13
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия-:-Логотип футбольный клуб ИспанияИспания15.06.2018 в 21:00 Не начался

15 июня на сочинском стадионе «Фишт» состоится поединок группового раунда чемпионата мира между сборными Испании и Португалии. Власти Краснодарского края намерены уделить особое внимание безопасности во время этого поединка.

«Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что чемпионат мира в Сочи начнется матчем принципиальных соперников - Испании и Португалии, поэтому вопросы безопасности на стадионе „Фишт“, в фан-зоне должны быть на особом контроле», - говорится в сообщении пресс-службы краевой администрации.

Сообщается, что за правопорядком на стадионе во время проведения матчей будут следить не менее 800 сотрудников частных охранных предприятий и 250 человек во внематчевые дни. По периметру стадиона расположатся сотрудники полиции и Росгвардии, дополнительно за безопасностью проследят 550 казаков. 

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