На строительство футбольного поля в Кабардино-Балкарии выделят более 10 млн рублей

На очередном заседании кабмина Кабардино-Балкарии было решено выделить 10,8 млн рублей на строительство футбольного поля в одном из районов региона. Строительство планируется завершить до конца 2018 года.

«Данный проект распоряжения правительства КБР разработан в целях развития материально-технической базы спорта Чегемского муниципального района в части закупки искусственного покрытия для стандартного футбольного поля. Субсидии из республиканского бюджета КБР бюджету муниципального образования составят более 10,8 млн рублей», - сказал и. о. министра спорта КБР Заур Хежев.

Отмечается, что земельный участок под спортивный объект уже определен.