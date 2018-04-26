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На строительство футбольного поля в Кабардино-Балкарии выделят более 10 млн рублей

сегодня, 17:27

На очередном заседании кабмина Кабардино-Балкарии было решено выделить 10,8 млн рублей на строительство футбольного поля в одном из районов региона. Строительство планируется завершить до конца 2018 года.

«Данный проект распоряжения правительства КБР разработан в целях развития материально-технической базы спорта Чегемского муниципального района в части закупки искусственного покрытия для стандартного футбольного поля. Субсидии из республиканского бюджета КБР бюджету муниципального образования составят более 10,8 млн рублей», - сказал и. о. министра спорта КБР Заур Хежев.

Отмечается, что земельный участок под спортивный объект уже определен.

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Все комментарии
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
сегодня в 19:18
Это что за новость такая странная?
Шеф спартака
Шеф спартака ответил Дмитрий Аександров
сегодня в 19:12
Дмитрий Аександров:
Сколько же манежей можно было построить в стране вместо Крестовской помойки.
Крестовским стадионом гордится вся страна, он признан лучшим в Европе, а вот вместо бесполезного рынка лужники можно было создать стадионы во всех райцентрах страны.
VIPded
VIPded
сегодня в 18:29
В Питере дико ржут...)))
DonaDonni
DonaDonni
сегодня в 17:46
НЕ 10.8 МИЛЛИОНОВ, А УЖЕ 2, И ТО НЕ ЯСНО БУДУТ ЛИ ВОРОТА.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 17:31
Сколько же манежей можно было построить в стране вместо Крестовской помойки.
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