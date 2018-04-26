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Реднапп: «Если Бэйл вернется в „Тоттенхэм“, это будет великолепно!»

сегодня, 18:01

Бывший наставник «Тоттенхэма» Харри Реднапп прокомментировал слухи о возможном возвращении полузащитника «Реала» Гарета Бэйла в лондонский клуб:

«Если „Тоттенхэм“ подпишет Гарета, это будет великолепно! Он блестящий игрок, способный играть на многих позициях и подстраиваться под самые разные схемы. В его арсенале очень много приемов, Бэйл фантастически талантлив.

Если он решит вернуться в Премьер-Лигу, то выберет одну из шести лучших команд, но будет здорово снова видеть его в составе „шпор“».

Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан, впрочем, при каждом удобном случае подчеркивает, что Бэйл остается важным игроком для «Реала».

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dzvinka
dzvinka
сегодня в 19:03
это будет точно не тотенхем! леви не захочет ему платить и половины его нынешнего оклада в реале.
Сантус
Сантус
сегодня в 18:46
Тот,молодой и стройный юноша,который летал по левому флангу шпор,превратился в шкаф который долго раздумывает-рвануть ему на передачу или ну его 3.....
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