Реднапп: «Если Бэйл вернется в „Тоттенхэм“, это будет великолепно!»

Бывший наставник «Тоттенхэма» Харри Реднапп прокомментировал слухи о возможном возвращении полузащитника «Реала» Гарета Бэйла в лондонский клуб:

«Если „Тоттенхэм“ подпишет Гарета, это будет великолепно! Он блестящий игрок, способный играть на многих позициях и подстраиваться под самые разные схемы. В его арсенале очень много приемов, Бэйл фантастически талантлив.

Если он решит вернуться в Премьер-Лигу, то выберет одну из шести лучших команд, но будет здорово снова видеть его в составе „шпор“».

Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан, впрочем, при каждом удобном случае подчеркивает, что Бэйл остается важным игроком для «Реала».