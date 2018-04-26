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Бердыев: «Давно уже пора доверять нашим молодым тренерам»

сегодня, 18:10
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин30.04.2018 в 14:00 Не начался

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился мнением о следующем сопернике его команды, «Динамо», и рассказал о состоянии своих футболистов:

«Во-первых, если говорить о „Динамо“ и изменениях, которые происходят сейчас в Премьер-Лиге, то меня радует новое поколение тренеров. Это и Хохлов, и Евсеев, Семак, Ледяхов. Давно уже пора доверять нашим молодым тренерам. Они не уступают легионерам в большинстве своем. Слава богу, что в РФПЛ появляются такие ребята. Что касается „Динамо“, мы видели их на сборах, вместе тренировались, жили в одной гостинице. Уже тогда было видно, что „Динамо“ преображается. Их результаты, и игра радуют.

По травмам, пока индивидуально занимается Гекдениз Карадениз – ушиб после игры с „Ростовом“. И посмотрим сегодня как будет себя чувствовать Кузьмин в общей группе после разминки. Все остальные готовы.

Как настраиваю игроков на заключительные матчи? Ребята сами все понимают. Первое – конкуренция, второе – та игра, которую мы стараемся выстроить, что-то получается, а что-то нет. Их сама игра стимулирует. Я чувствую по команде, что, если что-то не получается, то они сильно переживают. Это очень важно. Не нужно дополнительно стимулировать. Они хотят играть именно в тот футбол, который мы пытаемся выстроить».

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Все комментарии
cadmiy
cadmiy
сегодня в 19:17
Пока молодые тренеры будут попадать в команды коррупционным путем, толку никакого не будет.
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 19:14
Лишь бы молодые тренеры российские работали , хоть в условных Орле , Калуге , а не плакали .... типа в РФПЛ не приглашают .....
Юррыч
Юррыч
сегодня в 19:09
Две самые не интересные по игре команды РПФЛ - Рубин и Динамо.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:54
Нашим??? Туркменским что ли???
drug01
drug01
сегодня в 18:50
Верное предложение!
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