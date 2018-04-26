Арбитр Оливер: «Первые несколько дней после матча „Реал“ - „Ювентус“ были странными»

Арбитр Майкл Оливер, чьи решения в концовке ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» - «Ювентус» привели к скандалу, поблагодарил всех за поддержку:

«Первые несколько дней после матча были странными. Но было приятно видеть многих людей из мира футбола и не только, которые выразили свою поддержку. Это много для меня значит.

Люди подходили ко мне на улицах, другие подбадривали сообщениями. Приятно знать, что у меня есть такая поддержка».

Напомним, Оливер на последних секундах встречи назначил в пользу «сливочных» пенальти, а затем удалил с поля голкипера туринцев Джанлуиджи Буффона. Впоследствии рефери угрожали расправой.