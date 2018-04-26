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Арбитр Оливер: «Первые несколько дней после матча „Реал“ - „Ювентус“ были странными»

сегодня, 18:50
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 3Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Арбитр Майкл Оливер, чьи решения в концовке ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» - «Ювентус» привели к скандалу, поблагодарил всех за поддержку:

«Первые несколько дней после матча были странными. Но было приятно видеть многих людей из мира футбола и не только, которые выразили свою поддержку. Это много для меня значит.

Люди подходили ко мне на улицах, другие подбадривали сообщениями. Приятно знать, что у меня есть такая поддержка».

Напомним, Оливер на последних секундах встречи назначил в пользу «сливочных» пенальти, а затем удалил с поля голкипера туринцев Джанлуиджи Буффона. Впоследствии рефери угрожали расправой.

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC
сегодня в 19:22
Да все уже сообразили что пенальтм был назначен по правилам,просто Реал уже по инерции не любят,один и тот же победитель лч не всем нравится!
Но это не важно,Реал просто должен выиграть эту лч и все!
Club Atlético de Madrid
Club Atlético de Madrid ответил dimagas1
сегодня в 19:19
dimagas1:
А что на этом фото?Что оно доказывает или описывает,ну кроме самой подписи на нем?)))
Иди лучше скачи!
dimagas1
dimagas1 ответил Club Atlético de Madrid
сегодня в 19:15
Club Atlético de Madrid:
А что на этом фото?Что оно доказывает или описывает,ну кроме самой подписи на нем?)))
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 19:01
первым его подбодрил Перес еще до матча.)
Club Atlético de Madrid
Club Atlético de Madrid
сегодня в 18:55
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