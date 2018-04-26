Бывший начальник «Локомотива» сравнил Смородскую со строгим школьным директором

Бывший начальник «Локомотива» Вячеслав Чекмарев рассказал о взаимоотношениях с Ольгой Смородской, которая являлась главой московского клуба с 2010-го по 2016 год.

«Вас когда-нибудь в школе вызывали к директору? Вот ровно такие же ощущения были на моей первой встрече со Смородской! Сидит перед тобой суровый, строгий директор, отчитывает… Да, разносы она умела устраивать! Но привыкаешь быстро, просто стоишь „надцать“ минут и отключаешь слуховой аппарат, киваешь…

Перефразируя знаменитые слова Юрий Палыча Сёмина: „У Смородской нет проблем с футболом. А вот у футбола с ней — есть“. Главная проблема Ольги Юрьевны – она контролировала всё. Ну вот вообще всё. Что футболисты едят, на какие сборы уезжают, сколько стоит сосиска на стадионе, какого цвета билет… Когда распинаешься на все мелочи, тебя не хватает на главные вещи.

Как внутри „Локо“ воспринимали президента-женщину, которая вечно попадала в скандалы? Да нормально воспринимали. Я не могу сказать, что мы над ней смеялись или не уважали. Ну, слушайте, вы вот вряд ли прямо обожаете своего босса? Коллеги всегда шутят между собой, обсуждают что-то. Но прямо негатива к Смородской у сотрудников „Локо“ не было. Многие истории вокруг неё реально раздували из ничего».

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