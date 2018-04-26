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Киоун: «Моуриньо пришел в Премьер-Лигу и положил конец превосходству Венгера»

сегодня, 19:24
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал29.04.2018 в 18:30 Не начался

Бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун поделился мнением о противостоянии «канониров» и «Манчестер Юнайтед» в 36-м туре АПЛ:

«Жозе Моуриньо станет следующим большим соперником Арсена Венгера, и Венгер в этом противостоянии позади.

Моуриньо пришел и выиграл два розыгрыша Премьер-Лиги в 2005 и 2006 годах, положив конец превосходству Венгера в английском футболе. Он выбрал самое подходящее время, пришел в „Челси“, обладающий широчайшими возможностями, и построил блестящую команду.

„Арсенал“ в 2005 году завершил сезон на втором месте. Если бы „Челси“ не пережил подъем, Венгер, возможно, еще выиграл бы титул».

Встреча состоится 29 апреля.

Напомним, что по окончании сезона Венгер покинет свой пост.

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Все комментарии
Apsny
Apsny
сегодня в 21:49
Во бред.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 20:23
Превосходству Венгера, в том числе, положили конец деньги Абрамовича.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:52
Бред сказал бывший защитник
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил dimagas1
сегодня в 19:40
dimagas1:
Почему? Лично для меня было 2 крутых Арсенала: 1.Времен Анри,Беркампа,Вийера и Люнберга. 2.Времен Фабрегаса,Глеба,Ван Перси и Насри.
1 вариант и есть несколько хороших сезонов, которые я имел ввиду, когда команда претендовала на титул и брала и показывала хорошие результаты в кубках, а 2 не такой уж и крутой, команда уже не претендовала на что-то серьезное, и в конце концов ван Перси, Насри, Фабрегас разъехались чтобы в других клубах взять АПЛ, что им и удалось
dimagas1
dimagas1 ответил Владимир Ушаков
сегодня в 19:33
Владимир Ушаков:
Не было никакого превосходства Венгера, Киоун явно перегнул палку ввиду своего прошлого, тогда САФ рулил в АПЛ, а Вегнер так провел несколько хороших сезонов
Почему? Лично для меня было 2 крутых Арсенала:
1.Времен Анри,Беркампа,Вийера и Люнберга.
2.Времен Фабрегаса,Глеба,Ван Перси и Насри.
Jimmy Jimmy
Jimmy Jimmy
сегодня в 19:29
Ерунда какая-то сказана.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 19:27
Не было никакого превосходства Венгера, Киоун явно перегнул палку ввиду своего прошлого, тогда САФ рулил в АПЛ, а Вегнер так провел несколько хороших сезонов
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