Киоун: «Моуриньо пришел в Премьер-Лигу и положил конец превосходству Венгера»

Бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун поделился мнением о противостоянии «канониров» и «Манчестер Юнайтед» в 36-м туре АПЛ:

«Жозе Моуриньо станет следующим большим соперником Арсена Венгера, и Венгер в этом противостоянии позади.

Моуриньо пришел и выиграл два розыгрыша Премьер-Лиги в 2005 и 2006 годах, положив конец превосходству Венгера в английском футболе. Он выбрал самое подходящее время, пришел в „Челси“, обладающий широчайшими возможностями, и построил блестящую команду.

„Арсенал“ в 2005 году завершил сезон на втором месте. Если бы „Челси“ не пережил подъем, Венгер, возможно, еще выиграл бы титул».

Встреча состоится 29 апреля.

Напомним, что по окончании сезона Венгер покинет свой пост.