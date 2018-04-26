Президент Бразилии принял приглашение Путина и посетит ЧМ-2018

Президент Бразилии Мишел Темер посетит чемпионат мира 2018 года по приглашению российского коллеги Владимира Путина. Информацию в четверг подтвердили в пресс-службе главы южноамериканской страны:

«Во время телефонного разговора президент Путин пригласил президента Темера на чемпионат мира. Президент Темер принял это приглашение. Они не обговорили только даты визита».

Сообщается также, что полученное приглашение распространялось не только на открытие, но и на все матчи чемпионата мира.

Мундиаль также планирует посетить бывший глава ФИФА Зепп Блаттер.