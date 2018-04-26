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Президент Бразилии принял приглашение Путина и посетит ЧМ-2018

сегодня, 20:39

Президент Бразилии Мишел Темер посетит чемпионат мира 2018 года по приглашению российского коллеги Владимира Путина. Информацию в четверг подтвердили в пресс-службе главы южноамериканской страны:

«Во время телефонного разговора президент Путин пригласил президента Темера на чемпионат мира. Президент Темер принял это приглашение. Они не обговорили только даты визита».

Сообщается также, что полученное приглашение распространялось не только на открытие, но и на все матчи чемпионата мира.

Мундиаль также планирует посетить бывший глава ФИФА Зепп Блаттер.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 22:01
Хоть будет с кем выпить.
uncle Charlie
uncle Charlie ответил Kumertau
сегодня в 21:46
Kumertau:
очень много общего с Бразилией у нас и там, и здесь был или будет свергнут президент после ЧМ
аминь)
Kumertau
Kumertau
сегодня в 21:25
очень много общего с Бразилией у нас и там, и здесь был или будет свергнут президент после ЧМ
борька
борька
сегодня в 21:19
Ждем гостейсо всего света!
GooSe25
GooSe25
сегодня в 20:58
Очень футбольная новость.. обожаю когда смешивают футбол с политикой. А больше всего нравятся "бойкоты" ЧМ от стран в нём не участвующих...
Gahi
Gahi
сегодня в 20:55
Ну так и должно быть футбол объединят всех.
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