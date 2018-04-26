Салах встал перед выбором: Лига чемпионов или религия

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах является практикующим мусульманином, а законы религии диктуют строгие правила. 15 мая начинается Рамадан, когда все приверженцы ислама должны соблюдать пост в течение одного месяца. Египетский футболист встал перед тяжелым выбором, ведь через десять дней в Киеве состоится финал Лиги чемпионов, где все шансы сыграть имеет «Ливерпуль».

Верховный муфтий Египта позволил Салаху и его партнерам по сборной Египта отложить пост на дни, предшествующие чемпионату мира.

Сообщается, что с подобной проблемой столкнулись и одноклубники Салаха Садьо Мане и Эмре Джан, также являющиеся мусульманами. Разумеется, у клуба есть четкие правила на этот счет, рассчитанные на то, чтобы футболисты пребывали в лучшей форме.

Напомним, что в первом полуфинальном матче турнира «Ливерпуль» разгромил «Рому» со счетом 5:2.