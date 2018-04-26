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Салах встал перед выбором: Лига чемпионов или религия

вчера, 22:50

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах является практикующим мусульманином, а законы религии диктуют строгие правила. 15 мая начинается Рамадан, когда все приверженцы ислама должны соблюдать пост в течение одного месяца. Египетский футболист встал перед тяжелым выбором, ведь через десять дней в Киеве состоится финал Лиги чемпионов, где все шансы сыграть имеет «Ливерпуль».

Верховный муфтий Египта позволил Салаху и его партнерам по сборной Египта отложить пост на дни, предшествующие чемпионату мира.

Сообщается, что с подобной проблемой столкнулись и одноклубники Салаха Садьо Мане и Эмре Джан, также являющиеся мусульманами. Разумеется, у клуба есть четкие правила на этот счет, рассчитанные на то, чтобы футболисты пребывали в лучшей форме.

Напомним, что в первом полуфинальном матче турнира «Ливерпуль» разгромил «Рому» со счетом 5:2.

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Все комментарии
dreamcr17
dreamcr17
сегодня в 00:27
Найс проблема,если хочет держать пост,пускай ночью углеводы кидает,в чем проблема?А по поводу неженок,которые ни разу в жизни не голодали их вообще не стоит слушать.
Шеф спартака
Шеф спартака
сегодня в 00:16
Трудный выбор для мусульманина.
311
311
сегодня в 00:16
Надо завязывать с футболом и идти в мечеть имамом. Футбол не для мусульман!)
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил No problem
сегодня в 00:06
No problem:
Во первых,Муфти не имеет такого права,чтоб диктовать свои правила написанные всевышним,и последующим повиновением пророка Мухаммеда. Коран-закон для каждого правильного мусульманина.Есть скачуха для женщин(во время деликатных дней),для больных,инвалидов,и для тех кто находится далеко ща гранью возможного чтоб держать пост.Это дело и желание каждого,если захочет,а у Салаха есть все чтоб держать пост...то будет держать...если нет...то найдет миллион причин отмазатся.Но спрос полюбому будет. Не здесь так там...как и с этого Муфти. и ваще не стоит выкидывать сюды подобные новости... посему как может разгорется межрелегиозный срачччч.
Всевышний с большой буквы
No problem
No problem ответил kanuni
сегодня в 00:06
kanuni:
Муфтий многого может вообще то,даже издать фетву на убийство.
многое может это все мусульмане знают,
так ж как,он ничего не сможет сделать чего всевышний запретил...
дает и отбирает жизнь только всевышний,Муфти такой ж слуга как и мы пернд ним.
Aslanergazy
Aslanergazy
сегодня в 00:02
бред!!!
Doping_87
Doping_87 ответил YRunner
вчера в 23:50
В Рамадан днём нельзя даже воды и хлеба.
bojarind
bojarind
вчера в 23:42
Для мусульманина неоднозначный выбор.
kanuni
kanuni ответил No problem
вчера в 23:40
Муфтий многого может вообще то,даже издать фетву на убийство.
NGY
NGY ответил ROMA DROGBA
вчера в 23:34
ROMA DROGBA:
Скажи, Аллах Акбар
Всегда говорю!
No problem
No problem
вчера в 23:31
Во первых,Муфти не имеет такого права,чтоб диктовать свои правила написанные всевышним,и последующим повиновением пророка Мухаммеда. Коран-закон для каждого правильного мусульманина.Есть скачуха для женщин(во время деликатных дней),для больных,инвалидов,и для тех кто находится далеко ща гранью возможного чтоб держать пост.Это дело и желание каждого,если захочет,а у Салаха есть все чтоб держать пост...то будет держать...если нет...то найдет миллион причин отмазатся.Но спрос полюбому будет. Не здесь так там...как и с этого Муфти.
и ваще не стоит выкидывать сюды подобные новости...
посему как может разгорется межрелегиозный срачччч.
Сантус
Сантус
вчера в 23:14
Наверное не многие понимают смысл этих забубонов...Тема в том что мусульманам в Рамадан нельзя принимать пищу в течении дня,что то можно попить и поклевать до восхода и после захода солнца.Сам видел неоднократно как здоровые мужики в Рамадан ползают как мухи от истощения и нехватки сил.Нужно,хотят,ладно!Но,спортсмен,который в пиковые фазы сезона,отказываясь от топлива для организма,заведомо обрекает себя на спад физических возможностей.И вот!Его величество Выбор!)
YRunner
YRunner ответил Юррыч
вчера в 23:12
Юррыч:
Питаться нужно нормально.
Чего они на воду и хлеб что ли переходят?
Юррыч
Юррыч ответил YRunner
вчера в 23:10
YRunner:
А почему в пост нельзя в футбол-то играть?
Питаться нужно нормально.
ВааС
ВааС
вчера в 23:09
Он может играть,но ему надо соблюдать пост..А это отнимет силы,поэтому Ливер и боится,что из-за голода Салах будет не в лучшей форме..
kiendjin
kiendjin
вчера в 23:08
Мракобесие..БОГ точно будет футбол смотреть..А Салах может повиноваться своему муфтию ...
drug01
drug01
вчера в 23:07
Конечно надо выбрать футбол!!!! А аллах пусть поможет ему в игре ,на футбольном поле......
YRunner
YRunner
вчера в 23:04
А почему в пост нельзя в футбол-то играть?
Влад Богатырёв
Влад Богатырёв
вчера в 23:03
Смешно.))) Ну если уж очень хочется, то можно - узнаю религиозный постулат.)))
Сантус
Сантус
вчера в 23:01
Оооооо...всерьёз заговорили о том что футбол мешает мусульманам быть правоверными?Так футбол проживет и без мусульман,если на то пошло.)Всем фанатикам готовым меня порвать-от винта!)
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил NGY
вчера в 22:59
NGY:
Да уж, не простой выбор. Даже не знаю, что и сказать.
Скажи, Аллах Акбар
kanuni
kanuni
вчера в 22:59
Всю жизнь не соблюдал пост так как не могу без еды и воды даже пол дня.Если не ошибаюсь то религия позволяет не соблюдать пост если человек физически не может это сделать.Думаю с профессией Салаха ему можно сделать скидку.
NGY
NGY
вчера в 22:58
Да уж, не простой выбор.
Даже не знаю, что и сказать.
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