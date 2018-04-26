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Моуриньо: «Я не хотел продавать Салаха, ведь это я его подписал»

вчера, 23:34

Жозе Моуриньо, пребывая на посту рулевого «Челси», настаивал на том, чтобы клуб сохранил в составе перспективного египетского полузащитника Мохамеда Салаха. Клуб все же его продал, и теперь хавбек стал лучшим футболистом Англии в составе «Ливерпуля». Португальский тренер рассказал о том времени:

«Впервые подниму эту тему, потому что несправедливо, когда люди обвиняют меня. Говорят, что я продал Салаха, но всё наоборот. Это я подписал Салаха. Я попросил клуб его приобрести. Он был молодым парнишкой, неподготовленным физически и психологически, выглядел совсем потерянным. Для него всё было сложно.

Мы решили отдать его в аренду, он и сам об этом просил. Хотел чаще играть, повзрослеть. Но решил продать его „Челси“, ясно?»

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Все комментарии
Jimmy Jimmy
Jimmy Jimmy
сегодня в 00:09
Не разглядели талант.
anyway
anyway
вчера в 23:56
так даже если бы это было решение моуриньо, по продаже молодых игроков, что дальше? останься они в челси далеко не факт что заиграли на таком уровне, с ними бы работали другие тренеры, и с ними играли другие партнеры, все было бы по другому...
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 23:49
Де Брюйне, Салах... Удачи там, на уроках физкультуры xD
WARchyn
WARchyn
вчера в 23:48
всё что в плюс это я всё что в минус это клуб и игроки узнаю мауриньо
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