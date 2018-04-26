Моуриньо: «Я не хотел продавать Салаха, ведь это я его подписал»

Жозе Моуриньо, пребывая на посту рулевого «Челси», настаивал на том, чтобы клуб сохранил в составе перспективного египетского полузащитника Мохамеда Салаха. Клуб все же его продал, и теперь хавбек стал лучшим футболистом Англии в составе «Ливерпуля». Португальский тренер рассказал о том времени:

«Впервые подниму эту тему, потому что несправедливо, когда люди обвиняют меня. Говорят, что я продал Салаха, но всё наоборот. Это я подписал Салаха. Я попросил клуб его приобрести. Он был молодым парнишкой, неподготовленным физически и психологически, выглядел совсем потерянным. Для него всё было сложно.

Мы решили отдать его в аренду, он и сам об этом просил. Хотел чаще играть, повзрослеть. Но решил продать его „Челси“, ясно?»