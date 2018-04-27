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Уэлбек: «Знаем, что сможем забить „Атлетико“ в Мадриде»

сегодня, 00:24
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Нападающий «Арсенала» Дэнни Уэлбек не огорчается, что его команда не смогла обыграть «Атлетико» на «Эмирейтс», проведя практически весь матч в большинстве. Игрок уверен, что «канониры» смогут добиться положительного результата в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы в Мадриде:

«Игра завершилась. Да, у нас были возможности в матче с хорошей командой забить больше голов, но мы знаем, что сможем забить „Атлетико“ в ответном матче. Мы настроены позитивно».

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Все комментарии
MALOVAR
MALOVAR ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 00:56
без комментариев,у Клоппа бы они заиграли
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:49
Рома била - не забила...
Локомотив - не забил...
Копенгаген не забил...
Спортинг - не забил...
и Уэлбек не забьёт....))))))

Арсенал ещё не так крут как Карабах.....чтоб обыгрывать Атлетико по итогам двух встреч.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил MALOVAR
сегодня в 00:37
MALOVAR:
Ну ты вообще донный стал ,хотя Зенит тебя так и так бы не купил
Наоборот, он в лучший свой футбол в "Арсенале" играет сейчас, как и Ляказетт и Монреаль
commando
commando
сегодня в 00:36
Что Бавария,что Арсик просто разрывали Мадридцев весь матч,а в итоге 1 проиграли,2ые сыграли вничью и теперь обеим командам нужно попотеть в столице Испании для прохода дальше по стадии в турнирах.
boronin09
boronin09
сегодня в 00:35
Может удаление в начале матча будет)
nurajanm
nurajanm
сегодня в 00:32
Забить нужна как минимум 2.
Думаю у вас получится
realdogge the gunner
realdogge the gunner
сегодня в 00:29
да что он знает)) хоспаде
Сантус
Сантус
сегодня в 00:29
Вас сожрут в Мадриде как мотыль....Пока Арсен...привет....хрен его знает чему..
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 00:27
Ну ты вообще донный стал ,хотя Зенит тебя так и так бы не купил
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