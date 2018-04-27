Уэлбек: «Знаем, что сможем забить „Атлетико“ в Мадриде»

Нападающий «Арсенала» Дэнни Уэлбек не огорчается, что его команда не смогла обыграть «Атлетико» на «Эмирейтс», проведя практически весь матч в большинстве. Игрок уверен, что «канониры» смогут добиться положительного результата в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы в Мадриде:

«Игра завершилась. Да, у нас были возможности в матче с хорошей командой забить больше голов, но мы знаем, что сможем забить „Атлетико“ в ответном матче. Мы настроены позитивно».