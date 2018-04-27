Симеоне: «Очень сложно вдесятером играть на выезде с „Арсеналом“»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвёл итоги первой гостевой встречи с «Арсеналом» в полуфинале Лиги Европы (1:1). На 10-й минуте матча защитник «матрасников» Шиме Врсалько получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.

«Играть вдесятером против „Арсенала“ на выезде очень сложно – удивительный стадион, выдающийся тренер в лагере соперника. То, как игроки „Атлетико“ проявили себя и справились с этим давлением, просто потрясает. Атмосфера, которую создали болельщики на стадионе, аккомпанировала нашей страсти на поле».