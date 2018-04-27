Тренер «Атлетико»: «Наши парни знали, как выйти из такой тяжёлой ситуации героями»

Тренер «Атлетико» Моно Бургос дал комментарий после первого матча с «Арсеналом» в 1/2 финала Лиги Европы. На 10-й минуте мадридская команда осталась в меньшинстве после удаления защитника Шиме Врсалько, а через 3 минуты красную карточку получил главный тренер «матрасников» Диего Симеоне.

«Наши парни знали, как справиться с этой ситуацией. Учитывая то, что это был матч против замечательной команды под руководством выдающегося тренера, они вышли из этой ситуации героями.

Удаление Симеоне через 3 минуты после ухода Врсалько? Это было удивительно. Но весь наш тренерский штаб подготовлен к таким ситуациям».