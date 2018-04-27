  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Лига Европы
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кубок Либертадорес
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Шотландия. Премьер-Лига
Германия. Бундеслига 2017/2018, 32 тур1X2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм -:- Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-961.2969
Испания. Примера 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья3.83.71.9
Лига Европы 2017/2018, 1/2 финала1X2
22:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 1:1 Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М2.63.32.95
22:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 2:0 Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург1.83.74.3
Франция. Лига 1 2017/2018, 35 тур1X2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье -:- Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен2.553.12.9

Кержаков: «Все уже говорили, что „Зениту“ нет равных, но потом что-то сломалось»

сегодня, 03:04

Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о причинах спада петербургской команды по ходу текущего сезона РФПЛ:

«Сезон для „Зенита“ получился скомканным. Вроде клуб здорово начал, и все уже говорили, что в этом году „Зениту“ нет равных, но потом что-то сломалось. Не мне судить, что именно. Я не был внутри коллектива и не могу сказать об истинных причинах. Возможно, смерть спортивного директора Константина Сарсании, это одна из причин.

Трансферная политика Манчини? Опять же, мне трудно говорить на эти темы, но, к примеру, Артёма Дзюбу и Олега Шатова можно было удержать в команде. Все понимают, что это игроки топ-класса. И они это ещё раз доказали, играя за „Арсенал“ и „Краснодар“ соответственно. Футболисты, которые пришли им на смену этой зимой, пока не показывают игры уровня „Зенита“. 

Я бы не сказал, что „Зенит“ потерял шансы на попадание в Лигу чемпионов. Впереди ещё три тура, многое ещё может измениться. Отставание от второго и третьего места незначительное, поэтому вся борьба ещё впереди. Многое решится в 29-м туре, когда „Зенит“ будет принимать ЦСКА».

Напомним, Олег Шатов и Артём Дзюба, права на которых принадлежат «Зениту», отличились забитыми мячами в матчах против петербургского клуба в РФПЛ.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кержаков: «Ежегодно мы теряем тысячи потенциально хороших игроков»
Сегодня, 01:50 2
Бывший начальник «Локомотива» сравнил Смородскую со строгим школьным директором
Вчера, 19:12 20
Бердыев: «Давно уже пора доверять нашим молодым тренерам»
Вчера, 18:10 16
Геркус: «Конечно, ажиотаж давит на команду, вы это видели в прошлом матче»
Вчера, 16:43 10
Билялетдинов: «„Бавария“ мне в матче с „Реалом“ понравилась больше»
Вчера, 15:41 18
Кирьяков прокомментировал результат матча «Бавария» - «Реал»
Вчера, 12:43 30
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100