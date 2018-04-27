Руди Гарсия: «„Марсель“ отправится в Зальцбург за победой»

Главный тренер «Марселя» Руди Гарсия прокомментировал победу над «Зальцбургом» в первом домашнем матче 1/2 финала Лиги Европы (2:0):

«Это хороший результат. „Марсель“ хотел победить и добился этого. Мне понравилась сегодняшняя атмосфера на „Велодроме“. Болельщики были сердцем команды. Нам удавалось далеко не всё, это правда, но команда всё равно провела более чем солидный футбол.

Мы понимаем, что ещё ничего не решено. Мы отправимся в Зальцбург с целью забить хотя бы один гол и победить. Это будет означать, что мы достойны выхода в финал. Если мы сможем пригласить всех на финал во Францию (Прим. - решающий матч ЛЕ состоится в Лионе), это будет прекрасно. Но мы пока и близко не в финале».