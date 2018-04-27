Сансон: «Отдельной благодарности за эту победу заслуживает наш топ-вратарь»

Полузащитник «Марселя» Морган Сансон прокомментировал победу над «Зальцбургом» (2:0) в первом полуфинальном матче Лиги Европы, отдельно отметив игру голкипера своей команды Йоанна Пеле:

«Мы в „Марселе“ все стоим друг за друга. Всё делаем как команда – вместе атакуем, вместе обороняемся. Вот что обеспечило нам эту победу сегодняшним вечером. хоть нам немного и повезло в моменте, когда соперник попал в штангу. У них очень сильная команда, но мы играли более агрессивно на всех участках поля.

Йоанн Пеле – это топ-голкипер! У него была прекрасная карьера, но я очень рад, что именно сегодня он спас наши ворота от пропущенного гола. Ему стоит сказать отдельное спасибо за эту победу».