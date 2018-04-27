  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Лига Европы
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кубок Либертадорес
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Шотландия. Премьер-Лига
Германия. Бундеслига 2017/2018, 32 тур1X2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм -:- Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-961.2969
Испания. Примера 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья3.83.71.9
Лига Европы 2017/2018, 1/2 финала1X2
22:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 1:1 Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М2.63.32.95
22:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 2:0 Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург1.83.74.3
Франция. Лига 1 2017/2018, 35 тур1X2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье -:- Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен2.553.12.9

Сансон: «Отдельной благодарности за эту победу заслуживает наш топ-вратарь»

сегодня, 03:55
МарсельЛоготип футбольный клуб Марсель2 : 0Логотип футбольный клуб Ред Булл ЗальцбургРед Булл ЗальцбургМатч завершен

Полузащитник «Марселя» Морган Сансон прокомментировал победу над «Зальцбургом» (2:0) в первом полуфинальном матче Лиги Европы, отдельно отметив игру голкипера своей команды Йоанна Пеле:

«Мы в „Марселе“ все стоим друг за друга. Всё делаем как команда – вместе атакуем, вместе обороняемся. Вот что обеспечило нам эту победу сегодняшним вечером. хоть нам немного и повезло в моменте, когда соперник попал в штангу. У них очень сильная команда, но мы играли более агрессивно на всех участках поля.

Йоанн Пеле – это топ-голкипер! У него была прекрасная карьера, но я очень рад, что именно сегодня он спас наши ворота от пропущенного гола. Ему стоит сказать отдельное спасибо за эту победу».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бериша: «Знаем, что способны выйти в финал, несмотря на поражение 0:2»
Сегодня, 04:23 0
Руди Гарсия: «„Марсель“ отправится в Зальцбург за победой»
Сегодня, 03:25 0
Пайет: «Мы должны помнить о том, что случилось в ответных матчах „Барселоны“ и „Реала“»
Сегодня, 02:45 1
Тренер «Атлетико»: «Наши парни знали, как выйти из такой тяжёлой ситуации героями»
Сегодня, 02:15 0
Ляказетт: «Возможно, я больше всех в команде хочу сыграть в финале Лиги Европы»
Сегодня, 01:38 2
Симеоне: «Очень сложно вдесятером играть на выезде с „Арсеналом“»
Сегодня, 01:25 1
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100