Товен: «Кажется, мяч угодил мне в руку, когда я забивал свой гол»

Форвард «Марселя» Флориан Товен подвёл итоги первого полуфинального матча с «Зальцбургом» в Лиге Европы (2:0), а также прокомментировал свой гол в ворота австрийской команды:

«„Марселю“ было необходимо сохранять спокойствие на поле. Атмосфера на матче была особенной. Она была похожа на матч 1/4 финала с „Лейпцигом“. Мы отдали все силы. Эти матчи отнюдь не являются простыми. В них много интенсивности, и здесь необходимо быть полностью сконцентрированным на игре.

Я видел, что мяч летит к дальней штанге. Мне кажется, что мяч попал мне в руку, но я рад, что мне удалось забить. Мы сделали первый шаг на пути к финалу, но должны сохранять спокойствие и быть осторожными. У нас впереди ещё одна игра».