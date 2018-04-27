Симеоне: «У вас должны быть яйца, чтобы 80 минут держать оборону вдесятером»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после первого матча на выезде с «Арсеналом» в 1/2 финала Лиги Европы (1:1) отметил игру своей команды в обороне. На 10-й минуте встречи защитник мадридского клуба Шиме Врсалько был удалён с поля, и оставшиеся 80 минут «матрасникам» пришлось играть в меньшинстве.

«Вы ребята, не имеете представления о том, как сложно держать оборону. Да, футбол – это игра, а игра – это всегда весело. Но у вас должны быть яйца, чтобы на протяжении 80 минут защищаться вдесятером».