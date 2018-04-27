Трамп надеется, что страны не будут лоббировать против заявки США на ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что страны не будут лоббировать против совместной заявки США, Мексики и Канады на ЧМ-2026.
«США вместе с Канадой и Мексикой подали сильную заявку на чемпионат мира-2026. Было бы жалко, если бы страны, которые мы всегда поддерживаем, лоббировали против заявки США. Почему тогда мы должны поддерживать эти страны (в том числе в ООН)?» — написал Трамп в своем «твиттере».
У заявки США, Мексики и Канады есть конкурент в виде Марокко.
Причём Трамп переходит к угрозам, узнаем кто не голосовал за нас задавим политически и экономически!
За одно только это обязаны снимать заявку США(Мексики и Канады)!!!
Причём Трамп переходит к угрозам, узнаем кто не голосовал за нас задавим политически и экономически!
За одно только это обязаны снимать заявку США(Мексики и Канады)!!!
США составили список стран, голосующих в Генассамблее ООН в соответствии с позицией Вашингтона, а также тех, кто в большинстве случаев противоречит взглядам США.
Согласно докладу госдепа США, в прошлом году Генеральная Ассамблея ООН рассматривала 93 проекта резолюции. В 31% случаев большинство государств-членов ГА ООН голосовали также как США, что на 10% ниже показателя за 2016 год. Подобный доклад госдепартамент США выпускает уже 34 года подряд.
В десятку стран, чьи решения при голосовании ГА ООН чаще всего совпадали с США, вошли Израиль, Микронезия, Канада, Маршалловы острова, Австралия, Великобритания, Франция, Палау, Украина, Чехия
США составили список стран, голосующих в Генассамблее ООН в соответствии с позицией Вашингтона, а также тех, кто в большинстве случаев противоречит взглядам США.
Согласно докладу госдепа США, в прошлом году Генеральная Ассамблея ООН рассматривала 93 проекта резолюции. В 31% случаев большинство государств-членов ГА ООН голосовали также как США, что на 10% ниже показателя за 2016 год. Подобный доклад госдепартамент США выпускает уже 34 года подряд.
В десятку стран, чьи решения при голосовании ГА ООН чаще всего совпадали с США, вошли Израиль, Микронезия, Канада, Маршалловы острова, Австралия, Великобритания, Франция, Палау, Украина, Чехия