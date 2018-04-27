Трамп надеется, что страны не будут лоббировать против заявки США на ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что страны не будут лоббировать против совместной заявки США, Мексики и Канады на ЧМ-2026.

«США вместе с Канадой и Мексикой подали сильную заявку на чемпионат мира-2026. Было бы жалко, если бы страны, которые мы всегда поддерживаем, лоббировали против заявки США. Почему тогда мы должны поддерживать эти страны (в том числе в ООН)?» — написал Трамп в своем «твиттере».

У заявки США, Мексики и Канады есть конкурент в виде Марокко.