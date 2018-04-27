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Германия. Бундеслига 2017/2018, 32 тур1X2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм -:- Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-961.2969
Испания. Примера 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья3.83.71.9
Лига Европы 2017/2018, 1/2 финала1X2
22:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 1:1 Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М2.63.32.95
22:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 2:0 Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург1.83.74.3
Франция. Лига 1 2017/2018, 35 тур1X2
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Трамп надеется, что страны не будут лоббировать против заявки США на ЧМ-2026

сегодня, 08:53

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что страны не будут лоббировать против совместной заявки США, Мексики и Канады на ЧМ-2026.

«США вместе с Канадой и Мексикой подали сильную заявку на чемпионат мира-2026. Было бы жалко, если бы страны, которые мы всегда поддерживаем, лоббировали против заявки США. Почему тогда мы должны поддерживать эти страны (в том числе в ООН)?» — написал Трамп в своем «твиттере».

У заявки США, Мексики и Канады есть конкурент в виде Марокко

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Все комментарии
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 10:03
если бы была сильная альтернативная заявка (без обид на Марокко) наподобие Австралии, Англии или скажем Испании, НАФТА и на пушечный выстрел не подпустят к мундиалю
goodbyegoodboy
goodbyegoodboy ответил Байкал-38
сегодня в 09:49
Байкал-38:
Кто кричит, что спорт вне политики? Спорт это и есть политика! Причём Трамп переходит к угрозам, узнаем кто не голосовал за нас задавим политически и экономически! За одно только это обязаны снимать заявку США(Мексики и Канады)!!!
Ну ты уже нажал кнопочку караул в ФИФА?
rawer
rawer
сегодня в 09:34
3 страны хозяйки это уже перебор
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 09:32
Кто кричит, что спорт вне политики? Спорт это и есть политика!
Причём Трамп переходит к угрозам, узнаем кто не голосовал за нас задавим политически и экономически!
За одно только это обязаны снимать заявку США(Мексики и Канады)!!!
Sem25
Sem25 ответил Гус Пойет
сегодня в 09:23
Гус Пойет:
Смотря какие страны
Вот эти:
США составили список стран, голосующих в Генассамблее ООН в соответствии с позицией Вашингтона, а также тех, кто в большинстве случаев противоречит взглядам США.
Согласно докладу госдепа США, в прошлом году Генеральная Ассамблея ООН рассматривала 93 проекта резолюции. В 31% случаев большинство государств-членов ГА ООН голосовали также как США, что на 10% ниже показателя за 2016 год. Подобный доклад госдепартамент США выпускает уже 34 года подряд.
В десятку стран, чьи решения при голосовании ГА ООН чаще всего совпадали с США, вошли Израиль, Микронезия, Канада, Маршалловы острова, Австралия, Великобритания, Франция, Палау, Украина, Чехия
Морозовский
Морозовский
сегодня в 09:18
А как Миланья смотрит на эту затею? Что она думает про всё это и ООН в частности?
cska plus
cska plus
сегодня в 09:00
Доживите ещё до 2026 года.
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 08:58
Смотря какие страны
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