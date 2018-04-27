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Германия. Бундеслига 2017/2018, 32 тур1X2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм -:- Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-961.2969
Испания. Примера 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья3.83.71.9
Лига Европы 2017/2018, 1/2 финала1X2
22:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 1:1 Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М2.63.32.95
22:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 2:0 Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург1.83.74.3
Франция. Лига 1 2017/2018, 35 тур1X2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье -:- Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен2.53.152.95

Джорджевич: «Дзюба достоин сыграть на чемпионате мира»

сегодня, 10:52

Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич поделился мнением об игре своего одноклубника Артема Дзюбы.

«Конечно, когда Артем с нами, тихо никогда не бывает – шутки, смех. Если его нет рядом, то сразу становится тише.

Что касается его шансов сыграть на чемпионате мира, то не мне решать, кто должен играть за вашу сборную. Артем один из лучших форвардов в России, думаю, он достоин сыграть на чемпионате мира. В моей сборной России он точно бы играл».

Дзюба – нужен!

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Все комментарии
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил cska plus
сегодня в 12:02
cska plus:
А у хрюшек всё кипит.
А от чего? А то я не в курсе) Тоже хочу бомбануть.
ДСА
ДСА
сегодня в 12:02
Пусть забьет по голу в каждом из оставшихся матчей и едет на чемпионат.
cska plus
cska plus
сегодня в 11:55
А у хрюшек всё кипит.
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 11:33
Дайте Луке пофизручить
rawer
rawer
сегодня в 11:32
если сравнивать Дзюбу и Заболотного то Заболотный лучше во всех компонентах
кроме одного от него мяч не летит в ворота
VIPded
VIPded
сегодня в 11:24
Хорош Дзюба только по сравнению с иными деревьями или тюленями...(((
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:21
Однозначно лучше Заболотного!
drug01
drug01
сегодня в 11:02
Все решит Мутко?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:01
Судя по интервью ЧМ для Джорджевича - юмористическое предприятие......
И Луке будет не хватать самого смешного участника шоу......
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 10:56
Терпеть не могу шлюбу, но заболотный еще большее дно.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 10:56
СТАСИК ЗАБЫЛ КАК КИЕВСКОМУ ДИНАМО ВЛЕТЕЛ 8-2

ВСПОМНИ, СТАСИК, КТО ЗАБИЛ ГОЛ ПРЕСТИЖА ))))))))
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