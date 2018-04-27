Джорджевич: «Дзюба достоин сыграть на чемпионате мира»

Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич поделился мнением об игре своего одноклубника Артема Дзюбы.

«Конечно, когда Артем с нами, тихо никогда не бывает – шутки, смех. Если его нет рядом, то сразу становится тише.

Что касается его шансов сыграть на чемпионате мира, то не мне решать, кто должен играть за вашу сборную. Артем один из лучших форвардов в России, думаю, он достоин сыграть на чемпионате мира. В моей сборной России он точно бы играл».

Дзюба – нужен!