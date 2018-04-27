По 5 игроков «Арсенала» и «Марселя» попали в команду недели ЛЕ

УЕФА объявил команду недели Лиги Европы. В перечень футболистов попали по пять игроков «Марселя» и «Арсенала», а также нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, сравнявший счет в матче с «канонирами».

Вратарь: Йоанн Пеле («Марсель»).

Защитники: Джордан Амави, Адиль Рами (оба – «Марсель»), Шкодран Мустафи, Начо Монреаль (оба – «Арсенал»).

Полузащитники: Джек Уилшир, Аарон Рэмзи (оба – «Арсенал»), Димитри Пайет, Флориан Товен (оба – «Марсель»).

Нападающие: Антуан Гризманн («Атлетико»), Александр Ляказетт («Арсенал»).