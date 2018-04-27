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По 5 игроков «Арсенала» и «Марселя» попали в команду недели ЛЕ

сегодня, 13:07

УЕФА объявил команду недели Лиги Европы. В перечень футболистов попали по пять игроков «Марселя» и «Арсенала», а также нападающий «Атлетико» Антуан Гризманнсравнявший счет в матче с «канонирами».

Вратарь: Йоанн Пеле («Марсель»).

Защитники: Джордан Амави, Адиль Рами (оба – «Марсель»), Шкодран Мустафи, Начо Монреаль (оба – «Арсенал»).

Полузащитники: Джек Уилшир, Аарон Рэмзи (оба – «Арсенал»), Димитри Пайет, Флориан Товен (оба – «Марсель»).

Нападающие: Антуан Гризманн («Атлетико»), Александр Ляказетт («Арсенал»).

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Все комментарии
Serg3.12
Serg3.12
сегодня в 13:50
Так могли проголосовать только фанаты Арсенала и лица, матч в Лондоне не смотревшие)
ДСА
ДСА
сегодня в 13:33
5 арсеналовцев - это перебор для команды не выигравшей дома.
kilativ
kilativ
сегодня в 13:30
тольк разница в том что Марсель скорее всего в финале, а Арсен без трофея на пенсию, грустно за Арсенал, но не верится что Арсенал сможет пройти Атлетико, с хорошо оргаинзованными командами у Арсенала трудности всегда
Monor
Monor
сегодня в 13:25
Что здесь защитники Арсенала забыли?
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 13:25
столько "игрочил" Арсенала там потому что почти весь матч в большинстве не смогли победить Атлетико?!!
dimagas1
dimagas1
сегодня в 13:11
Товена летом наверно на повышение продадут.
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