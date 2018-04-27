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Артур Нигматуллин: «Заболотный - игрок уровня „Зенита“ и сборной России»

сегодня, 13:23

Вратарь «Амкара» Артур Нигматуллин выступил в защиту нападающего «Зенита» Антона Заболотного, с которым они вместе занимались в академии ЦСКА.

«Неприятно читать, что про Заболотного пишут. Антон никогда не был снайпером. Свои десять клал, но редко больше. Лучший сезон провел в прошлом году: 17 голов. Он может не забивать, но всегда старается без остатка и борется без остатка.

Заболотный — футболист уровня „Зенита“ и сборной? Да. Вы скажете: это твой друг. Но никто ведь не замечает, сколько мячей он принимает, отрезает. Прижали команду, вратарь выносит мяч — и Антон всегда зацепится. Как полезен он при стандартах у своих ворот! Да, прямая обязанность форварда — забивать голы, а в „Зените“ их у Заболотного нет. Но он впервые столкнулся с таким высоким уровнем, где надо постоянно и много забивать — разумеется, это давит».

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 14:11
До Зенита Заболотному еще расти. Его уровень это уровень Зе Луиша. Пара тройка голов за сезон. Гыгыгы.
shur
shur
сегодня в 14:04
...впервые столкнулся,так увернись и пролетай как фанера над Парижом!!!
Jum13
Jum13
сегодня в 14:02
Вот Амкар - это уровень Заболотного
mortid
mortid ответил kor_toxa
сегодня в 14:01
kor_toxa:
Тогда каков же уровень Зенита и сборной? Как все печально
И что самое интересное, эти упыри разные, не хотят признать факт, отсутствие в нашей стране, действительно хорошего, хотя бы одного нападающего. Что за страна? дурак на дураке и дураком погоняет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:01
Уровня сборной с 66-го места рейтинга ФИФА ?? - Да.
Уровня команды с 19-го рейтинга УЕФА ?? - Нет.

Пусть проявит себя в трёх оставшихся турах ЧР...и в трёх оставшихся играх на ЧМ...)))
Тогда пусть Нигматуллин его нахваливает........
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:53
Вот такой вот хреновый уровень нашей сборной! Мы уже на 66 месте!!!
kor_toxa
kor_toxa ответил Урфин Джюс 1
сегодня в 13:49
Урфин Джюс 1:
нападающий он хороший,но забивает очень редко...)))
Отсюда вывод, что нападающий он не очень хороший
kor_toxa
kor_toxa
сегодня в 13:48
Тогда каков же уровень Зенита и сборной? Как все печально
Урфин Джюс 1
Урфин Джюс 1
сегодня в 13:47
нападающий он хороший,но забивает очень редко...)))
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 13:41
это дно??? ну окай.
Московские бабушки
Московские бабушки
сегодня в 13:35
Заболотный - игрок уровня „Зенита“

и не поспоришь.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:33
ПРОСТО ОН СУХОЙ НАПАДАЮЩИЙ !

ГЫ-ГЫ-ГЫ
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