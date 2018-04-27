Артур Нигматуллин: «Заболотный - игрок уровня „Зенита“ и сборной России»

Вратарь «Амкара» Артур Нигматуллин выступил в защиту нападающего «Зенита» Антона Заболотного, с которым они вместе занимались в академии ЦСКА.

«Неприятно читать, что про Заболотного пишут. Антон никогда не был снайпером. Свои десять клал, но редко больше. Лучший сезон провел в прошлом году: 17 голов. Он может не забивать, но всегда старается без остатка и борется без остатка.

Заболотный — футболист уровня „Зенита“ и сборной? Да. Вы скажете: это твой друг. Но никто ведь не замечает, сколько мячей он принимает, отрезает. Прижали команду, вратарь выносит мяч — и Антон всегда зацепится. Как полезен он при стандартах у своих ворот! Да, прямая обязанность форварда — забивать голы, а в „Зените“ их у Заболотного нет. Но он впервые столкнулся с таким высоким уровнем, где надо постоянно и много забивать — разумеется, это давит».