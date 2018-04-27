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Аллегри: «Против „Интера“ мы должны сыграть храбро, дерзко и беззаботно»

сегодня, 17:33
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)0 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от важнейшего матча 35-го тура Серии А с «Интером»:

«Против „Интера“ мы должны сыграть храбро, дерзко и беззаботно. Предстоит прекрасный поединок. Нужно быть готовыми бороться за каждый мяч.

В матче с „Наполи“ мы пропустили гол на 90-й минуте, то же самое было с „Реалом“. Мы должны быть более внимательными, а дополнительная болтовня бессмысленна. Будем молча работать.

Борьба за титул завтра не завершится, впереди еще долгий путь. Я слышал, что „Наполи“ фаворит, потому что они выиграют следующие четыре игры».

Отметим, что на стадионе «Джузеппе Меацца» ожидается аншлаг.

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