Моуриньо: «Венгер заслуживает уважения»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо заявил, что наставник «Арсенала» Арсен Венгер заслуживает уважения.



Напомним, что недавно было объявлено, что Венгер покинет «Арсенал» по окончании текущего сезона. В эти выходные «Арсенал» и МЮ встретятся на «Олд Траффорд».



«Да, безусловно, у нас были с Венгером неприятные ситуации, но это мелочи. Мы уважаем друг друга. Вот, что самое главное. Такие наставники, как Венгер, делают меня лучше. Такие соперники - это бесценный опыт», - сказал Моуриньо.