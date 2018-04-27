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Моуриньо: «Венгер заслуживает уважения»

сегодня, 17:54
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал29.04.2018 в 18:30 Не начался

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо заявил, что наставник «Арсенала» Арсен Венгер заслуживает уважения.

Напомним, что недавно было объявлено, что Венгер покинет «Арсенал» по окончании текущего сезона. В эти выходные «Арсенал» и МЮ встретятся на «Олд Траффорд».

«Да, безусловно, у нас были с Венгером неприятные ситуации, но это мелочи. Мы уважаем друг друга. Вот, что самое главное. Такие наставники, как Венгер, делают меня лучше. Такие соперники - это бесценный опыт», - сказал Моуриньо.

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Все комментарии
Russian_spb
Russian_spb
сегодня в 19:17
я аж прослезился
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 18:56
ЖМ как всегда пример достойного джентльмена, уважающего других!
Свиняка
Свиняка
сегодня в 18:22
Зато ты, португалка, заслуживаешь лишь презрение
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 18:20
Моуриньо отдал дань уважения, несмотря на разные истории их взаимоотношений, что заслуживает уважения
No problem
No problem
сегодня в 18:04
Пуховик в ПСЖ или КИТАЙ?
Club Atlético de Madrid
Club Atlético de Madrid
сегодня в 17:57
Несомненно!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:56
Пора помириться!
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