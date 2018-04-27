Ярцев: «Нечего вешать всех собак на Глушакова»

Бывший наставник «Спартака» и сборной России Георгий Ярцев поделился мнением о последних провалах «красно-белых»:

«Ну ладно, поражение в Екатеринбурге еще как-то можно объяснить несколькими локальными ошибками. Но вот то, как спартаковцы не смогли на своем поле переиграть „Тосно“, в голове не укладывается.

Какая может быть недооценка, если только недавно, здесь же на „Открытие Арене“ команда Карреры с трудом одолела „Тосно“? А в кубковом полуфинале все может произойти, а значит, и настрой должен быть запредельный. А вот этого в концовке встречи, когда хозяева уже вели в счете, я не почувствовал. Что касается „перегорели“, то применительно к чемпиону, который встречается с аутсайдером, это звучит несерьезно. А вот „Тосно“, даже потеряв Погребняка, бился из последних сил и был вознагражден. С чем и поздравляю Диму Парфенова, которому желаю выиграть трофей.

Последние десять минут Каррера метался по бровке, призывая футболистов быть собранней, активней. Но все впустую. В трех проигранных матчах почему-то хуже остальных выглядели спартаковские лидеры. Особенно Промес, который тянет одеяло на себя. А ему надо больше играть на команду. Конечно, стремление забить гол похвально, но не надо превращать ради этого игру в театр одного актера.

Защитники в распоряжении Карреры не такие уж плохие. А вот то, что моментами они действуют безалаберно, позволяют себе непростительные вольности, очевидно. Особенно это относится к Боккетти и Таски. Да и Дмитрий Комбаров в „Тосно“ удивил не свойственными ему ошибками.

Разговоры о том, что Глушаков стал виновником черного полуфинала, воспринимаю как несусветную глупость! А почему тогда не называют Промеса, не использовавшего несколько верных моментов, или Фернандо, который тоже не забил свой послематчевый пенальти? Виноваты все, кто выходил в тот вечер на поле! И нечего вешать всех собак на одного капитана команды».