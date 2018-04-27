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Германия. Бундеслига 2017/2018, 32 тур1X2
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Ярцев: «Нечего вешать всех собак на Глушакова»

сегодня, 18:03
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб ТосноТосноЗакончился после серии пенальти

Бывший наставник «Спартака» и сборной России Георгий Ярцев поделился мнением о последних провалах «красно-белых»:

«Ну ладно, поражение в Екатеринбурге еще как-то можно объяснить несколькими локальными ошибками. Но вот то, как спартаковцы не смогли на своем поле переиграть „Тосно“, в голове не укладывается.

Какая может быть недооценка, если только недавно, здесь же на „Открытие Арене“ команда Карреры с трудом одолела „Тосно“? А в кубковом полуфинале все может произойти, а значит, и настрой должен быть запредельный. А вот этого в концовке встречи, когда хозяева уже вели в счете, я не почувствовал. Что касается „перегорели“, то применительно к чемпиону, который встречается с аутсайдером, это звучит несерьезно. А вот „Тосно“, даже потеряв Погребняка, бился из последних сил и был вознагражден. С чем и поздравляю Диму Парфенова, которому желаю выиграть трофей.

Последние десять минут Каррера метался по бровке, призывая футболистов быть собранней, активней. Но все впустую. В трех проигранных матчах почему-то хуже остальных выглядели спартаковские лидеры. Особенно Промес, который тянет одеяло на себя. А ему надо больше играть на команду. Конечно, стремление забить гол похвально, но не надо превращать ради этого игру в театр одного актера.

Защитники в распоряжении Карреры не такие уж плохие. А вот то, что моментами они действуют безалаберно, позволяют себе непростительные вольности, очевидно. Особенно это относится к Боккетти и Таски. Да и Дмитрий Комбаров в „Тосно“ удивил не свойственными ему ошибками.

Разговоры о том, что Глушаков стал виновником черного полуфинала, воспринимаю как несусветную глупость! А почему тогда не называют Промеса, не использовавшего несколько верных моментов, или Фернандо, который тоже не забил свой послематчевый пенальти? Виноваты все, кто выходил в тот вечер на поле! И нечего вешать всех собак на одного капитана команды».

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Все комментарии
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
сегодня в 19:22
7-1 защищает 7-0.
Jimmy Jimmy
Jimmy Jimmy
сегодня в 19:20
На глушакова лучше вешать бутыли с миллеровской огненной.
Не спартак
Не спартак ответил Литейный 4
сегодня в 19:17
Литейный 4:
Во всем виноваты зулусы. Не надо вешать на Глушака веники! Гыгыгы
А на арбузника провалы постоянные.
Чупакабра
Чупакабра
сегодня в 19:15
Панин: «Нечего вешать всех собак на Глушакова» ГЫ
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Литейный 4
сегодня в 19:04
Литейный 4:
Во всем виноваты зулусы. Не надо вешать на Глушака веники! Гыгыгы
Как там топ аргентосы? сами разбегутся или выгонят? Кто новый нытик?)
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 19:04
Я согласен с Ярцевым с его мнением о провале Спартака
Свиняка
Свиняка
сегодня в 18:26
Не, ну хочешь на тебя еще повесим))) достаточно вспомнить 1-7 от португалов
makkie
makkie
сегодня в 18:19
Судя по всему, летом капитально обновим защиту - Тасчи уходит, Максимович возвращается в Наполи, Боккетти давно на лавке осел.
Нужен второй Джикия, ну или наигрывать пару Джикия-Кутепов - путем проб и ошибок, как цска своих наигрывал при Газзаеве.
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
сегодня в 18:17
ПРАВИЛЬНО! НЕ НУЖНО ВЕШАТЬ ГЛУШАКОВА! НУЖНО ЕГО ПОСАДИТЬ. НА БУТЫЛКУ.
denmig
denmig
сегодня в 18:12
Георгий! с таким заголовком можно обратиться только к болельщикам бомже/коней! Мы сидим и ждем! - не нужно ВООБЩЕ ничего никуда и ни на кого вешать! Привешать можно только ярмо на игАря! И ему подобных! - Сделаем все стадо! Спокойно, тихо и по времени!
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 18:05
Во всем виноваты зулусы. Не надо вешать на Глушака веники! Гыгыгы
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