Мутко: «Все обязательства, которые брала на себя Калуга, выполнены»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что правительство Калужской области выполнило все обязательства по подготовке к проведению чемпионата мира 2018 года:

«Все обязательства, которые брала на себя Калуга, выполнены. Я надеюсь, что целый месяц команда (сборная Сенегала будет базироваться в Калуге. - прим.) будет здесь проживать, тренироваться, отсюда летать на игры. Поэтому регион взял на себя большую ответственность, надеюсь, что с этой задачей справится. У сборной Сенегала не будет никаких проблем, у них останутся очень хорошие приятные впечатления.

Я считаю, что определенное наследие чемпионата мира по футболу уже появилось. Для того, чтобы разместить здесь сборную Сенегала, построено два тренировочных поля. Это, по сути, два мини-стадиона с вместимостью 500 мест, одно поле с подогревом. Я считаю, что наследие, которое останется для детской спортивной школы, для развития футбола, для клуба „Калуга“, уже сделано».

Базовые потребности. Где остановятся сборные во время ЧМ-2018