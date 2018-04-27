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Мутко: «Все обязательства, которые брала на себя Калуга, выполнены»

сегодня, 18:10

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что правительство Калужской области выполнило все обязательства по подготовке к проведению чемпионата мира 2018 года:

«Все обязательства, которые брала на себя Калуга, выполнены. Я надеюсь, что целый месяц команда (сборная Сенегала будет базироваться в Калуге. - прим.) будет здесь проживать, тренироваться, отсюда летать на игры. Поэтому регион взял на себя большую ответственность, надеюсь, что с этой задачей справится. У сборной Сенегала не будет никаких проблем, у них останутся очень хорошие приятные впечатления.

Я считаю, что определенное наследие чемпионата мира по футболу уже появилось. Для того, чтобы разместить здесь сборную Сенегала, построено два тренировочных поля. Это, по сути, два мини-стадиона с вместимостью 500 мест, одно поле с подогревом. Я считаю, что наследие, которое останется для детской спортивной школы, для развития футбола, для клуба „Калуга“, уже сделано».

Базовые потребности. Где остановятся сборные во время ЧМ-2018

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EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 19:17
Калуга еще и аэропорт имеет в ста километрах от Тулы .
Если что Арсеналу пригодится для еврокубков .
mangoх12
mangoх12
сегодня в 19:10
круто! экзотика!
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