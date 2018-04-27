Зидан: «Мое будущее? Хочу остаться в „Реале“»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что рассчитывает остаться в команде на следующий сезон.
«Безусловно, я хочу остаться в „Реале“. Я хочу продолжить начатое, с оптимизмом смотрю в будущее», - сказал Зидан.
Ранее Зидан прокомментировал тот факт, что полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста покинет клуб по окончании сезона.
Нужно сказать спасибо Бейлу и отпустить его, нужно Себальяса отправить в аренду, либо с обратным выкупом продать, жалко парня, аналогично и с Льеренте нужно поступить.
Удачи Реалу!
Нужно сказать спасибо Бейлу и отпустить его, нужно Себальяса отправить в аренду, либо с обратным выкупом продать, жалко парня, аналогично и с Льеренте нужно поступить.
Удачи Реалу!