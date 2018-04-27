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Зидан: «Мое будущее? Хочу остаться в „Реале“»

сегодня, 18:26

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что рассчитывает остаться в команде на следующий сезон.

«Безусловно, я хочу остаться в „Реале“. Я хочу продолжить начатое, с оптимизмом смотрю в будущее», - сказал Зидан.

Ранее Зидан прокомментировал тот факт, что полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста покинет клуб по окончании сезона.

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Все комментарии
uncle Charlie
uncle Charlie
сегодня в 19:19
Зидан отличный игрок и тренер, не пропадет:) p.s. болельщик Барсы
El Dassory
El Dassory
сегодня в 19:16
Удачи, великий тренер, великий игрок.
NGY
NGY
сегодня в 19:07
Реалу нужны, если не громкие, то топовые приобретения.

Нужно сказать спасибо Бейлу и отпустить его, нужно Себальяса отправить в аренду, либо с обратным выкупом продать, жалко парня, аналогично и с Льеренте нужно поступить.

Удачи Реалу!
ВааС
ВааС
сегодня в 18:52
Зидан не каталонский физрук вальверда,уволен не будет..
Artak78
Artak78
сегодня в 18:50
Зидан серьёзный человек. Его уважают все порядочные люди. И главное, его уважают игроки, и это имеет очень большое значение.
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 18:45
Вполне заслуживает, для Реала он свой как никто другой
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 18:43
Нужно в межсезонье избавится от всякого шлака(вы их и сами знаете),послушать дядюшку Переца и не отказываться от ТОП приобретений.Тогда пожалуйста Зизу,как говорится ВЭЛКОМ!!!
d_fincher
d_fincher
сегодня в 18:37
Зидан как Путин - своих не сдает.
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 18:31
Алжирян привык к кaбинетщине и сопутствующей халяве. Дурная слава физрука не беспокоит. Что называется прогнил в доску)
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
сегодня в 18:30
У Зидана один большой минус , его побратимые Бэйл Бенз и Навас , с которыми он не хочет расставаться и этим вредит клубу
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 18:28
Надеюсь он и дальше будет тренировать Реал, где его место
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