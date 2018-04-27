Путин: «Среди воспитанников ЦСКА - блестящая плеяда победителей»

Президент РФ Владимир Путин поздравил болельщиков и спортсменов с 95-летием Центрального спортивного клуба армии:

«Среди воспитанников ЦСКА - блестящая плеяда победителей самых престижных международных соревнований, чемпионов и призеров Олимпийских игр. Их выдающиеся достижения - наша общая гордость и национальное достояние.

За годы существования ЦСКА вписал немало ярких, незабываемых страниц в триумфальную летопись отечественного и мирового спорта. „Армейцы“ с уважением относятся к легендарным традициям предшественников.

Успехи ЦСКА укрепляют авторитет клуба и статус России как великой спортивной державы, подтверждая лидерские позиции в гимнастике и фигурном катании, легкой атлетике, единоборствах, а также в футболе, баскетболе и хоккее».