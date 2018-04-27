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Германия. Бундеслига 2017/2018, 32 тур1X2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм -:- Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-961.2969
Испания. Примера 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья4.33.751.8
Лига Европы 2017/2018, 1/2 финала1X2
22:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 1:1 Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М2.63.32.95
22:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 2:0 Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург1.83.74.3
Франция. Лига 1 2017/2018, 35 тур1X2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье -:- Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен2.53.152.95

Путин: «Среди воспитанников ЦСКА - блестящая плеяда победителей»

сегодня, 18:30

Президент РФ Владимир Путин поздравил болельщиков и спортсменов с 95-летием Центрального спортивного клуба армии:

«Среди воспитанников ЦСКА - блестящая плеяда победителей самых престижных международных соревнований, чемпионов и призеров Олимпийских игр. Их выдающиеся достижения - наша общая гордость и национальное достояние.

За годы существования ЦСКА вписал немало ярких, незабываемых страниц в триумфальную летопись отечественного и мирового спорта. „Армейцы“ с уважением относятся к легендарным традициям предшественников.

Успехи ЦСКА укрепляют авторитет клуба и статус России как великой спортивной державы, подтверждая лидерские позиции в гимнастике и фигурном катании, легкой атлетике, единоборствах, а также в футболе, баскетболе и хоккее».

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Все комментарии
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Jum13
сегодня в 19:27
Jum13:
Ой - теперь не Гинер всё купил, а Путин. Да, поросята? )))
Это реклама презервативов))
Jum13
Jum13 ответил spartach n1
сегодня в 19:26
spartach n1:
Он ещё и конь ! Тфу
Как там пел Назаров...
Постой, паровоз - а нет, езжай дальше )))
Jum13
Jum13
сегодня в 19:24
Ой - теперь не Гинер всё купил, а Путин. Да, поросята? )))
МКС
МКС ответил Морозовский
сегодня в 19:21
Морозовский:
"зеня" не в первый раз называет игры с московскими клубами "дерби"! Почему этот матч так нельзя тогда назвать? Желаю "ЦСКА" победить в этом дружеском дерби! И пусть никто не помешает честной борьбе.
Дерби - матч между командами одного города. У зени может быть единственное дерби с Динамо СПБ.
Don trambon
Don trambon
сегодня в 19:18
хе хе) а про спартачей только средней руки актёрики из кухни стишки пишут))0 кстати где он? где этот стихоплёт, что-то не видно его после 3х поражений за неделю) хотя оно не удивительно, стиль у спартачей такой, прятаться после позоров)
Не спартак
Не спартак
сегодня в 19:16
А про спартак лучше расскажет Рейнгольд.
МКС
МКС
сегодня в 19:14
А как же ОЛЛС, какие 95? ОЛЛС лыжники твои где?
Арбалет
Арбалет
сегодня в 19:12
Воспитанники спартака - симонян, рейнгольд и бубнов, трудно о них что-то сказать.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 19:11
Так оно и есть, Владимир Владимирович! Не спартачи, а именно армейцы) Гордость не только в футболе, но и в спорте в целом.
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков ответил CSKA Rek
сегодня в 19:10
CSKA Rek:
а кто из спартака великий спортсмен? один симонян,да и то я о нем только в том году узнал. А глушак еще,рвет и мечет
Есть банщик и арбузник и их супер-игра 7-0.
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 19:09
    CSKA Rek
    CSKA Rek ответил VV V
    сегодня в 19:08
    VV V:
    А вот про Спартак Президент не слышал ничего......
    а кто из спартака великий спортсмен? один симонян,да и то я о нем только в том году узнал. А глушак еще,рвет и мечет
    cadmiy
    cadmiy
    сегодня в 19:08
      cska plus
      cska plus
      сегодня в 19:07
      Россияне гордятся армейцами а зулусы спартаком!
      Семьнуль команда
      Семьнуль команда ответил Tommy Lee
      сегодня в 19:06
      Tommy Lee:
      С чего это вдруг этот матч стал называться "дерби"?
        spartach n1
        spartach n1
        сегодня в 19:05
        Он ещё и конь !
        Тфу
        Морозовский
        Морозовский ответил Tommy Lee
        сегодня в 19:05
        Tommy Lee:
        С чего это вдруг этот матч стал называться "дерби"?
        "зеня" не в первый раз называет игры с московскими клубами "дерби"! Почему этот матч так нельзя тогда назвать? Желаю "ЦСКА" победить в этом дружеском дерби! И пусть никто не помешает честной борьбе.
        Шеф спартака
        Шеф спартака ответил Морозовский
        сегодня в 19:03
        Морозовский:
        Это приговор "Зениту" перед коне-бакланным дерби! Вперёд, "ЦСКА"!
        С каких это пор свиньи желают успеха армейцам?
        Tommy Lee
        Tommy Lee ответил Морозовский
        сегодня в 18:58
        Морозовский:
        Это приговор "Зениту" перед коне-бакланным дерби! Вперёд, "ЦСКА"!
        С чего это вдруг этот матч стал называться "дерби"?
        cska59
        cska59 ответил 112910415
        сегодня в 18:56
        112910415:
        судьи могут понять слишком буквально...
        Так это ж хорошо .
        Морозовский
        Морозовский
        сегодня в 18:54
        А про "Зенит" ВВП уже высказался в презрительной форме! Вся страна поддержала президента!
        Морозовский
        Морозовский
        сегодня в 18:50
        Это приговор "Зениту" перед коне-бакланным дерби! Вперёд, "ЦСКА"!
        mangoх12
        mangoх12
        сегодня в 18:45
        Путин знает..
        poodle
        poodle
        сегодня в 18:43
        а тем временем,поговаривают,что Манчини решил уйти из зенита:"говорят,царь,не настоящий!"(с)
        112910415
        112910415
        сегодня в 18:42
        судьи могут понять слишком буквально...
        VV V
        VV V
        сегодня в 18:40
        А вот про Спартак Президент не слышал ничего......
        Napoleon Bonapart
        Napoleon Bonapart
        сегодня в 18:39
        А где про ДИНАМО? У ДИНАМО тоже юбилей.....
        Tommy Lee
        Tommy Lee ответил LOpp
        сегодня в 18:38
        LOpp:
        Это он про хоккейный цска
        Хоккейный ЦСКА столько выиграл, что вам и не снилось.
        вoлгoдoн
        вoлгoдoн
        сегодня в 18:34
        таpacoвским блогерам на заметку
        MALOVAR
        MALOVAR
        сегодня в 18:33
        С юбилеем,хоккеистов
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