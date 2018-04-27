«Сампдория» продлила контракт с основным защитником до 2023 года

«Сампдория» объявила о продлении контракта с основным правым защитником команды Бартошем Бережински. Теперь соглашение польского оборонца с генуэзским клубом рассчитано до 2023 года.
В этом сезоне 25-летний футболист провел 41 матч. Напомним, Бережински перешел в итальянский клуб из «Легии» в январе 2017 года. Трансфер обошелся в 2 млн евро.
📄 #Bereszynski rinnova: sarà blucerchiato fino al 30 giugno 2023 ➡️ https://t.co/ZGKjuX87xi pic.twitter.com/SmPfmZsYGs— U.C. Sampdoria (@sampdoria) 27 апреля 2018 г.