«Сампдория» продлила контракт с основным защитником до 2023 года

«Сампдория» объявила о продлении контракта с основным правым защитником команды Бартошем Бережински. Теперь соглашение польского оборонца с генуэзским клубом рассчитано до 2023 года.

В этом сезоне 25-летний футболист провел 41 матч. Напомним, Бережински перешел в итальянский клуб из «Легии» в январе 2017 года. Трансфер обошелся в 2 млн евро.