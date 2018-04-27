Неймар претендует на звание лучшего игрока Лиги 1, Эмери — на звание лучшего тренера

Несмотря на травму, которая надолго вывела из строя нападающего ПСЖ Неймара, бразилец стал одним из четырех претендентов на звание лучшего игрока сезона в чемпионате Франции.

Вместе с Неймаром за награду поборются его одноклубники Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе, а также полузащитник «Марселя» Флориан Товен.

Наставник парижского клуба Унаи Эмери, который объявил об отставке по окончании сезона, номинирован на звание лучшего тренера сезона. В числе других претендентов Руди Гарсия («Марсель»), Леонарду Жардим («Монако») и Оливье Далл'Оглио («Дижон»).

Мбаппе также оказался в списке претендентов на награду лучшему молодому игроку Лиги 1 вместе с Малкомом («Бордо»), Хуссемом Ауаром («Лион») и Танги Ндомбеле («Лион»).

За награду лучшему французскому футболисту за рубежом поспорят Самуэль Умтити («Барселона»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Карим Бензема («Реал») и Н'Голо Канте («Челси»)