Варди - о возможном уходе Мареза: «Чему быть, того не миновать»

«Лестеру» с трудом удалось удержать нападающего Рияда Мареза зимой, алжирец бунтовал после несостоявшегося трансфера в «Манчестер Сити» и пропускал тренировки команды. Сезон приближается к концу, и теперь вновь звучат слухи о грядущем переходе игрока в стан «горожан». Форвард «Лестера» Джейми Варди делится мнением о возможном уходе его одноклубника:

«Разговоры ходили во время четырех последних трансферных окон, так что мы привыкли. Чему быть, того не миновать. Подождем и узнаем, что случится.

Игроки перестали поддерживать Клода Пюэля? Это неправда».