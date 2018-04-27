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Германия. Бундеслига 2017/2018, 32 тур1X2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм -:- Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-961.2969
Испания. Примера 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья4.33.751.8
Лига Европы 2017/2018, 1/2 финала1X2
22:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 1:1 Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М2.63.32.95
22:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 2:0 Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург1.83.74.3
Франция. Лига 1 2017/2018, 35 тур1X2
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Венгер: «Для нас с Фергюсоном это была не просто работа в футбольных клубах»

сегодня, 19:55

Наставник «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим тренером «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном, еще одним футбольным долгожителем, который провел в одном клубе многие годы:

«Сейчас наши взаимоотношения мирные. Мы оба успокоились, со временем уважение берет верх.

Вы знаете, что мы часто противостояли друг другу и долгое время были связаны со своими клубами. Для нас обоих это была не просто работа в футбольном клубе, у нас сформировалась сильная связь с нашими клубами и история любви. У него с „Манчестер Юнайтед“, у меня с „Арсеналом“.

Мы с Фергюсоном стали ближе, хорошо общаемся, каждый хранит свои воспоминания».

Неделю назад Фергюсон оставил трогательное послание французскому специалисту, который по окончании сезона покинет «Арсенал».

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 20:13
Это тренеры высокой культуры,большого мастерства и настоящие педагоги!!!!!
ману дель мораль
ману дель мораль
сегодня в 20:02
Они олицетворяют имена своих клубов. Глыбы!
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