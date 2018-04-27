Венгер: «Для нас с Фергюсоном это была не просто работа в футбольных клубах»

Наставник «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим тренером «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном, еще одним футбольным долгожителем, который провел в одном клубе многие годы:

«Сейчас наши взаимоотношения мирные. Мы оба успокоились, со временем уважение берет верх.

Вы знаете, что мы часто противостояли друг другу и долгое время были связаны со своими клубами. Для нас обоих это была не просто работа в футбольном клубе, у нас сформировалась сильная связь с нашими клубами и история любви. У него с „Манчестер Юнайтед“, у меня с „Арсеналом“.

Мы с Фергюсоном стали ближе, хорошо общаемся, каждый хранит свои воспоминания».

Неделю назад Фергюсон оставил трогательное послание французскому специалисту, который по окончании сезона покинет «Арсенал».