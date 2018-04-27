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Почеттино раскритиковал Футбольную ассоциацию за шутку о Кейне

сегодня, 20:47
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Футбольная ассоциация Англии подколола нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна после полуфинального матча Кубка Англии между «шпорами» и «Манчестер Юнайтед». Кейн был незаметен в этом поединке, так что пресс-служба Футбольной ассоциации предположила на официальной странице в Twitter, что форварда спрятал в своем кармане защитник манкунианцев Крис Смоллинг.

Позже организация принесла извинения за шутку, но наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино не стал молчать:

«Странный поступок, не так ли? Это позор, потому что Футбольная ассоциация представляет английский футбол, а Харри Кейн может стать капитаном сборной на чемпионате мира.

Мне тяжело понять, зачем они это сделали, хоть затем и извинились. Эта ситуация меня разочаровала».

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Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 20:49
Бомбит у опять бестрофейного физручка
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