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Франция. Лига 1 2017/2018, 35 тур1X2
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Фабрегас: «Не пойму Салаха, если он захочет покинуть „Ливерпуль“ этим летом»

сегодня, 21:23

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас считает, что Мохамед Салах вряд ли покинет «Ливерпуль» этим летом.

«Салах очень талантлив. По-моему, в „Ливерпуле“ он нашел себя. Он проводит великолепный сезон. Не думаю, что в мире найдется клуб, который сможет удовлетворить запросы „Ливерпуля“ по трансферу Салаха. Мне сложно будет понять, если Салах захочет покинуть „Ливерпуль“ этим летом», - сказал Фабрегас.

Ранее Фабрегас отдал должное хавбеку «Барселоны» Андресу Иньесте, который сегодня объявил об уходе из каталонского клуба.

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Все комментарии
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
сегодня в 22:15
Дай Бог Ливерпуль выиграет лч, и ему смысла не будет никуда уходить- он и так будет играть в лучшем клубе мира)
ndedov
ndedov
сегодня в 22:08
Деньги играют роль.
Club Atlético de Madrid
Club Atlético de Madrid ответил No problem
сегодня в 21:59
No problem:
Но и ведь ты,как продажная шкура,свалил из Арсенала, в свое время... почему б и Салаху не пойти на повышение?,лол.
О каком повышении говоришь? Лок!
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 21:56
Пока рано
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
сегодня в 21:49
Салах игрок Клоппа
No problem
No problem
сегодня в 21:48
Но и ведь ты,как продажная шкура,свалил из Арсенала,
в свое время...
почему б и Салаху не пойти на повышение?,лол.
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