Фабрегас: «Не пойму Салаха, если он захочет покинуть „Ливерпуль“ этим летом»

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас считает, что Мохамед Салах вряд ли покинет «Ливерпуль» этим летом.



«Салах очень талантлив. По-моему, в „Ливерпуле“ он нашел себя. Он проводит великолепный сезон. Не думаю, что в мире найдется клуб, который сможет удовлетворить запросы „Ливерпуля“ по трансферу Салаха. Мне сложно будет понять, если Салах захочет покинуть „Ливерпуль“ этим летом», - сказал Фабрегас.



Ранее Фабрегас отдал должное хавбеку «Барселоны» Андресу Иньесте, который сегодня объявил об уходе из каталонского клуба.